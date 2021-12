Cachorro está entediado: o tédio leva à depressão?

Um pet exige certos cuidados para o tutor. Alimentação e os cuidados com a higiene costumam ser os principais trabalhos que um cãozinho exige, mas às vezes outra área acaba sendo negligenciada, a saúde mental do animal. Vamos descobrir se o cachorro está entediado devido à depressão.

Assim como os humanos, o cachorro está sujeito a sofrer com problemas psicológicos, sendo a depressão um dos mais frequentes.

Muitos fatores podem influenciar no adoecimento do pet, mais um problema recorrente é falta de rotina de atividades, que faz com que o cachorro fique entediado.

Os cães são animais inteligentes e sociáveis, precisam de constantes estímulos e companhia. Mas o que acontece quando o cão tem esses cuidados negligenciados?

O problema é que um cão entediado pode representar um perigo a sua saúde, além de contribuir para o desenvolvimento de maus comportamentos.

Cachorro entediado e a depressão canina

O pet pode sofrer com depressão, assim como os humanos. A depressão pode surgir por diversos motivos e um deles é o tédio.

Quando o cachorro não é estimulado e segue inativo durante o dia, a depressão e outros problemas como ansiedade e estresse podem surgir como consequência.

Entendendo a depressão

A depressão é uma doença silenciosa, que pode dificultar no diagnóstico, mas alguns sinais podem indicar que o seu pet está sofrendo com esse problema.