Começar de novo

Eu não poderia esquecer-me de deixar uma mensagem para você leitor (a) que foi fiel e esteve junto por mais um ano.

Você daí e eu daqui com nossa Conversa Afiada.

Então, faça uma reflexão e planeje como será o ano 2022 para você.

Atente para história abaixo:

– Havia um pai que morava com suas duas jovens filhas, meninas muito curiosas e inteligentes.

Elas sempre lhe faziam muitas perguntas, que umas eles sabia responder e outras não.

Como pretendia oferecer a melhor educação para elas, as enviou para passar as férias com um velho Sábio que morava no alto de uma colina.

O Sábio por sua vez, respondia todas as perguntas sem hesitar.

Já impacientes com essa situação, pois constataram que o tal velho era realmente Sábio, as meninas resolveram inventar uma pergunta que ele não saberia responder.

Passaram-se alguns dias e uma das meninas apareceu com uma linda borboleta azul e exclamou para a sua irmã: Dessa vez o Sábio não vai saber a resposta.

O que você vai fazer? Perguntou a outra menina.

Vou perguntar para o sábio se a borboleta está viva ou morta.

Se ele disser que ela está morta, vou abrir minhas mãos e deixá-la voar para o céu.

Se ele disser que ela está viva, vou apertá-la rapidamente, esmagá-la e assim matá-la.

Como consequência, qualquer resposta que o velho nos der vai estar errada.

As duas meninas foram, ao encontro do Sábio, que se encontrava meditando na montanha.

A menina aproximou-se com as mãos fechadas e perguntou.

Calmamente o Sábio sorriu e respondeu: Depende de você, ela está em suas mãos.

Assim é a nossa vida, é o nosso presente e o nosso futuro.

Não devemos culpar ninguém porque algo deu errado.

O insucesso é apenas uma oportunidade de começar novamente com mais inteligência.

Somos nós os responsáveis por aquilo que conquistamos ou não.

Nossa vida está em nossas mãos como uma borboleta azul.

Cabe a nós escolher o que fazer com ela, só a nós, não deixe ninguém interferir nisso.

Feliz Natal… Feliz Ano Novo!

Até a semana que vem se Deus quiser, e Ele há de querer.

Arnaldo Martins (Cebolinha)

Instagram: @arnaldo.cebolinha

Facebook: Arnaldo Martins

E-mail: conversaafiada2503@gmail.com