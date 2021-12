Quinta tem 2ª dose de Coronavac, Pfizer e Astrazeneca. Mais de 183 mil pessoas receberam a 1ª dose em Sete Lagoas

Já receberam a 1ª dose 183.497 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 164.576 pessoas, a 3ª dose em 22.470 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas.

Devido à instabilidade que ainda persiste no sistema do Ministério da Saúde (E SUS-VE) desde sexta-feira, 10 de dezembro, a Secretaria Municipal de Saúde segue sem acesso ao número atualizado de notificações, casos positivos e negativos de Covid-19. Segundo nota divulgada hoje pelo Ministério, o processo de recuperação dos registros foi finalizado sem perda de informações e que, no momento, a pasta trabalha para restabelecer o mais rápido possível os sistemas.

O número de óbitos e pacientes hospitalizados na cidade segue igual ao da semana passada. São 616 óbitos, cinco pacientes em UTI (dois de Sete Lagoas, um de Cachoeira da Prata, um de Inhaúma e um de Maravilhas) e seis em enfermaria (cinco de Sete Lagoas e um de Prudente de Morais). No Hospital Nossa Senhora das Graças são seis internados, um deles em UTI particular. No Hospital Municipal são três internados em UTI SUS. Na Unimed há uma internação em UTI e uma em enfermaria. A UPA segue sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) voltou para 22,7%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também voltou para 15%.

Vacinação

A dose de reforço (3ª dose) segue sendo aplicada ao longo dessa semana, de 13 a 17 de dezembro, de 09h às 16h, para quem tomou a 2ª dose há mais de cinco meses (exceto para vacinados com Janssen), nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: comprovante de 2ª dose da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, cartão do SUS ou CPF.

Na quinta-feira, 16 de dezembro, tem mais um chamadão de 2ª dose para quem tomou a 1ª dose da Pfizer há mais de 21 dias, a 1ª dose da Coronavac há mais de 20 dias ou a 1ª dose da Astrazeneca há mais de 60 dias. Local: Faculdade Una – Av. Secretário Divino Padrão, 1.411, Santo Antônio (a pé), em horário estendido: de 08h30 às 23h. Documentos: comprovante de 1ª dose da Coronavac, Astrazeneca ou Pfizer, cartão do SUS ou CPF. Pessoas a partir de 12 anos que ainda não tomaram nenhuma dose devem ligar no 3773-2864, de segunda a sexta, de 08h às 17h, e agendar a vacinação. Menores de idade devem ir acompanhados de responsável legal.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 183.497 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 164.576 pessoas, a 3ª dose em 22.470 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus