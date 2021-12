Queremos saber sua opinião Reino Unido tem primeira morte por variante ômicron da Covid-19

“Infelizmente a ômicron está gerando hospitalizações e, tristemente, pelo menos um paciente morreu com ômicron, confirmado”, afirmou Johnson em uma visita a uma clínica de vacinação em Londres.

“Acho que a ideia de que esta é, de alguma forma, uma versão mais branda do vírus é algo que precisamos deixar de lado, e apenas reconhecer o ritmo com que ele se acelera pela população.”

Somente no domingo (12), 1.239 novos casos da ômicron foram confirmados no país, elevando o total detectado para 3.137 – 65% a mais que os 1.898 acumulados até o dia anterior. O Reino Unido detectou os primeiros casos da variante no país em 27 de novembro.

O premiê anunciou que todos com 18 anos ou mais na Inglaterra poderão receber uma dose de reforço até o fim do ano.

Dados iniciais apontam que a eficácia da vacina contra infecções sintomáticas é significativamente menor contra a ômicron para quem recebeu duas doses, mas que uma terceira dose de ambas as vacinas usadas no país – Pfizer e Moderna – pode aumentar a proteção para mais de 70%.

Imagem destaca variante ômicron do coronavírus feita com um microscópio — Foto: Cortesia Faculdade de Medicina da Universidade de Hong Kong

O ministro da Saúde do Reino Unido, Sajid Javid, afirmou que a variante está se espalhando em um ritmo muito acelerado, algo que eles nunca viram antes.

“As infecções [pela variante] estão dobrando a cada dois ou três dias, isso significa que estamos diante de um maremoto de infecções, estamos novamente numa corrida entre a vacina e o vírus.”

Apesar de os sintomas dessa variante serem mais leves, o sistema de saúde pode ficar sobrecarregado, afirmou o ministro.

Novas medidas de enfrentamento

O governo britânico anunciou no domingo medidas adicionais para combater a propagação da variante ômicron:

ampliação da campanha de vacinação de reforço para os maiores de 30 anos, a partir de segunda-feira (13)

testagem obrigatória, durante 7 dias, de pessoas vacinadas que entraram em contato com casos confirmados de Covid-19

isolamento por 10 dias de cidadãos que não foram imunizados e que conviveram com infectados

Ômicron no Brasil

O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, afirmou nesta segunda-feira (13) acreditar que devam existir mais casos da variante ômicron do coronavírus do que os 11 então mapeados até este domingo (12).

“Já foram identificados 11 casos da variante ômicron aqui no Brasil e, com certeza, devem existir mais”, disse Queiroga.

”Quando se identifica uma variante, não é o caso de punir o país que a identificou. Temos que aplaudir quem identifica as variantes do vírus para que possamos nos preparar melhor para combater as ameaças causadas por mutações”, emendou o ministro.

Dos casos identificados: