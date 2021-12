Reunião Ordinária, da Comissão de Saúde e Audiência Pública na pauta desta semana, na Câmara

Será de trabalho intenso mais uma semana no Poder Legislativo. Além da Reunião Ordinária, que acontece toda terça-feira, às 9h, a Comissão da Saúde vai se reunir para debater temas relacionados à pasta e, também, vai acontecer no Plenário da Câmara uma Audiência Pública para discutir o Código de Obras do município. Todos os eventos terão transmissão dos meios de comunicação do Legislativo.

Na pauta dos parlamentares para a Sessão Ordinária desta semana estão 17 itens. Janderson Avelar (MDB) vai ter votado o Anteprojeto de Lei (APL) 639/2021 que “dispõe sobre o programa de ensino em horário integral no ensino fundamental das escolas públicas municipais de Sete Lagoas”. Já o APL 567/2021, de Carol Canabrava (Avante), prevê a instituição da “feira da mulher empreendedora no município de Sete Lagoas e dá outras providências”.

Ainda na terça-feira, na parte da tarde, às 15h, a Comissão de Saúde, Meio Ambiente e Assistência Social se reúne, também no Plenário do Legislativo. O presidente Gilson Liboreiro (SD) é quem comanda os trabalhos.

Encerrando a agenda da semana, na sexta-feira (17), está prevista uma Audiência Pública que vai debater o Projeto de Lei Complementar (PLC) 13/2021 que trata do Código de Obras do município. O presidente da Comissão de Legislação e Justiça (CLJ), vereador Caio Valace (Pode), é quem dirige os trabalhos.

Entidades da sociedade civil, autoridades, cidadãos e interessados podem participar da sessão que vai seguir a programação: 13h registro de presenças e identificação. Às 14h acontece a abertura pelo cerimonial; 14h15 tem a apresentação do tema pelo Presidente da Sessão. Na sequência, 14h30, o tema será apresentado pelos servidores do Executivo e convidados. Pessoas inscritas poderão se manifestar 15h45. E as considerações finais, encaminhamentos e encerramento pelo Presidente da sessão acontecem 16h30.