Câmara abre plenário para debater, com entidades de classe e população, recurso de R$ 15 milhões para a cidade

O acordo que a mineradora Vale fez com o Estado para amenizar os danos causados pela tragédia da mina Córrego do Feijão, em Brumadinho, vai garantir um recurso de aproximadamente R$ 15 milhões para Sete Lagoas. O aporte, como prevê a negociação, deve, necessariamente, ser investido em infraestrutura como pavimentação e recapeamento de asfalto, reformas de unidades de saúde, obras de saneamento e construção de creches e escolas.

O investimento do valor em Sete Lagoas foi alvo de Audiência Pública na Câmara Municipal. Entidades de classe, que requereram a sessão, tiveram, nessa quinta-feira (09), a oportunidade de expor possibilidades para alocar o recurso. População, vereadores e representantes do Executivo também participaram e estiveram reunidos para esclarecer pontos do acordo no que cabe ao município.

Do Executivo, o Procurador Geral Helisson Paiva, ratificou que o dinheiro “não pode ser gasto em despesas triviais da gestão, como, por exemplo, pagamento de pessoal. É um recurso extremamente fiscalizado pelos órgãos de controle”. Algumas obras bastante demandadas na cidade foram as selecionadas para receber o investimento.

De acordo com o secretário de Obras, Antônio Garcia Maciel, “obras que estavam no Plano Plurianual (PPA), na Lei Orçamentária Anual (LOA) e as obras principalmente estruturais que estavam inacabadas na cidade foram as contempladas”. Uma delas é a Avenida Marechal Castelo Branco que foi terminada em 1972. “Está nos mesmos moldes que foi construída até hoje”, disse.

Outra via contemplada e que será revitalizada é a Avenida prefeito Alberto Moura, no distrito industrial, na região dos bairros CDI I e II. A terceira obra estrutural que vai merecer atenção do município com os recursos da Vale é a Avenida Hilário no Cidade de Deus. “Foi construído o bairro Lagoa Grande e o acesso principal é a avenida Hilário. Para terminar destinamos R$ 147 mil para pavimentação desta via”, apontou Antônio Maciel.

Quem conduziu os trabalhos da Audiência foi o presidente da Comissão de Acompanhamento e Fiscalização de Obras da Administração Pública, vereador Ismael Soares (PSD). Ivson Gomes (Cidadania) e Eraldo da Saúde (Patri) também compõem o grupo de trabalho. Todos foram informados que o total de R$ 15 milhões para Sete Lagoas será pago em três parcelas. Gilson Liboreiro (SD) destacou a sensibilidade do Tribunal de Justiça, que alinhou o acordo.

Ivan Luiz (Patri), Carol Canabrava (Avante), Junior Sousa (MDB), Heloísa Frois (Cidadania), Caio Valace (Podemos) foram outros parlamentares que prestigiaram a sessão, além de Pr. Alcides (PP). O presidente da Câmara valorizou a iniciativa da “sociedade que mostra interesse em participar”.

Depois de todos os apontamentos apresentados e colocados como sugestões, Ismael Soares garantiu que vai compilar as informações e solicitar respostas do Executivo acerca do que foi solicitado. A Comissão informou, ainda, que vai fiscalizar de perto a aplicação do recurso na cidade.

por Ascom/Câmara Municipal