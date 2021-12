Passando a Limpo desta sexta recebeu a delegada Fernanda Mara de Assis Costa

O programa Passando a Limpo desta sexta-feira (10) recebeu Fernanda Mara de Assis Costa, Delegada de Polícia, que nesta semana foi homenageada com a Medalha Desembargador Hélio Costa. Iniciando a conversa, a convidada agradeceu o carinho da população de Sete Lagoas e região.

Ela está no comando de três delegacias em Sete Lagoas: Delegacia de Homicídios, Tráfico de Drogas e Delegacia de Vigilância Geral, em que organiza os mandatos de prisão e os alvarás de soltura do presídio da cidade que hoje conta com cerca de 700 detentos. A policial também destacou que a Delegacia de Homicídios está trabalhando na investigação de 37 crimes na cidade e região.

Fernanda Mara de Assis Ciosta relata que como delegada trabalha em parceria com a Polícia Militar, Polícia Penal e a Guarda Civil. Além de ser mãe e esposa, segundo a entrevistada, é possível conciliar todas as suas funções e ainda ser respeitada como profissional. “Eu sou muito feliz no meu trabalho e consigo conciliar a família e o trabalho. Eu tenho a condição de mulher que trabalha, que faz serviço de casa e gosta de plantas, mas ao mesmo tempo pego na arma de fogo e faço abordagens policiais”,disse.

O programa será reprisado às 09h da manhã deste domingo na Rádio Eldorado AM1300. Confira a entrevista completa no Facebook do SeteLagoas.com.br!