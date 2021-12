Em reunião, moradores manifestam contra a instalação de Casa de Acolhimento no Jardim Cambuí, em Sete Lagoas

Uma reunião aconteceu na manhã desta sexta-feira (10) entre moradores, Secretaria de Assistência Social e vereadores da Comissão de Assistência Social para discutir sobre a instalação da Casa de Acolhimento de Menores na rua Juca Cândido, 948, no bairro Jardim Cambuí, em Sete Lagoas.

Os moradores manifestam-se contra a instalação da unidade, justificando que o bairro é residencial e que já enfrenta transtornos de veículos, pelo funcionamento do Detran, inclusive para vistoria e exames de direção para a obtenção da CNH, além de aulas de direção pelas autoescolas. Eles argumentam ainda, que também funcionam na região a Escola da Cemig e seu prédio administrativo.

De acordo com os moradores, a região está destinada para a construção de prédios residenciais e seria desvalorizada com a instalação dessa Casa de Acolhimento de Menores, pela prefeitura.

Ficou definida na reunião, que a Comissão de Assistência Social da Câmara vai tentar marcar uma agenda junto ao Ministério Público sobre o assunto, com a participação da Secretária Luciene Chaves e com a presença de uma comissão de moradores.

Em caso do não agendamento no Ministério Público, a Comissão de Assistência Social, composta pelos vereadores Gilson Liboreiro, Janderson Avelar e Eraldo Marques vai marcar uma reunião na Câmara Municipal, para debater sobre o assunto. A reunião desta sexta-feira contou também com um representante da vereadora Marli de Luquinha.

A comunidade local afirma, que está irredutível sobre a utilização do imóvel para a instalação da unidade de Acolhimento de Menores no bairro Jardim Cambuí.

Vereadores Gilson Liboreiro, Janderson Avelar e a Luciene Chaves, Secretária de Assistência Social e Direitos Humanos