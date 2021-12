Confraternização para retomada das tradições natalinas

Pastorinhas e Folias se reúnem nos dias 11 e 12.

A Associação Regional de Amparo às Pastorinhas e Folias de Reis de Sete Lagoas, fundada em 1989 pelo Sr. Rubens Diniz, realizará neste final de semana, a primeira confraternização dos grupos da cidade e região. Contando hoje com 34 grupos filiados com o objetivo de manter a tradição folclórica e cultural dos grupos de Pastorinhas e Folias de Reis, além das festas natalinas no município e região.



O presidente da associação, Sr. Edson Teixeira, ressaltou a importância dessa reunião entre os grupos culturais de Sete Lagoas, tendo em vista o tempo de ócio que durou quase dois anos devido à pandemia. “Essa confraternização é justamente para resgatar esses foliões que ficaram quase dois anos sem se manifestar presencialmente devido à pandemia da Covid-19, de levar aos lares a Palavra de Deus, por que a Folia de Reis na verdade é uma evangelização. O intuito, o papel da Folia de Reis é entrar nos lares para evangelizar. Então, o nosso papel é esse, e nós iremos agora, retomar neste ano, já que a pandemia não acabou, mas está mais controlada, já retornando com uma confraternização nos dias 11 e 12 de dezembro, onde teremos todos os grupos filiados à nossa associação no Ginásio Poliesportivo Dr. Márcio Paulino, com o apoio do poder público, através da Prefeitura de Sete Lagoas, com apoio dos vereadores Janderson Avelar e Heloisa Fróis, Roselene da Secretaria de Educação e Cultura e sua equipe e ao Prefeito Duílio de Castro que abriu as portas para nós e estamos muito felizes por isso”, evidenciou o presidente da associação.

O evento será aberto ao público, com apresentação das Caravanas de Reis e Pastorinhas de Sete Lagoas e região no sábado (11) a partir das 19h, e no domingo (12), a partir das 08h da manhã, uma missa abrirá as demais apresentações das caravanas com término ao fim da tarde.

Da Redação