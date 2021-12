Como adaptar sua empresa ao retorno do trabalho presencial

Com o avanço das campanhas de vacinação, o retorno ao trabalho presencial vai se expandindo, saiba como retomar as atividades corporativas de modo ideal e seguro

Infelizmente, a pandemia da Covid-19 nos forçou a realizar diversas mudanças, desde a forma que nos relacionamos com as pessoas ao nosso redor, até a nossa rotina de trabalho.

Porém, nos últimos meses, conseguimos grandes avanços graças à vacinação em todo o país.

Este ano foi possível atingir a marca de 62% de toda população adulta vacinada apenas no estado de São Paulo, gerando um bom otimismo para o ano de 2022.

Com o número de casos reduzindo, muitas empresas estão se organizando para retornar com as atividades de forma híbrida.

Hoje, se tornou necessário discutir sobre como é possível preparar o ambiente de trabalho para o retorno presencial e se adaptar a este novo normal para manter a segurança de todos os colaboradores.

As empresas realmente estão preparadas para o retorno presencial?

Antes de tudo é preciso entender que as empresas podem sim solicitar o retorno de seus colaboradores para o presencial.

No entanto, a empresa precisa estar ciente da Medida Provisória n° 1.046 de 27 de abril de 2021 que dispõe as devidas medidas trabalhistas para que a pandemia seja enfrentada de forma segura.

Todas as medidas de segurança, como o uso de máscara e a disponibilização de álcool em gel devem ser mantidas à risca, afinal, o vírus ainda não foi combatido totalmente.

O funcionário pode se recusar a voltar ao modo presencial?

Apesar do cenário ainda mostrar que o mundo não está totalmente seguro, se o colaborador não retornar ao trabalho, ele pode ser demitido por justa causa, uma vez que as faltas podem significar abandono de trabalho.

De modo geral, a empresa precisa estar atenta não somente às boas práticas de segurança no trabalho presencial, mas também na comunicação para que atritos possam ser evitados.

Responsabilidades da empresa no método presencial

De acordo com a lei, a responsabilidade de promover a prevenção dos riscos da Covid-19 é totalmente da parte empregadora.

Aqui também é incluída a contaminação que possa ter acontecido no trajeto até o local de trabalho. Dessa forma, as empresas ficam sujeitas a processos por danos morais ou materiais.

Também é válido reforçar que, mesmo com tantas pessoas vacinadas, os colaboradores com mais de 60 anos ou com comorbidades podem sofrer complicações, resultado da infecção do vírus.

Por isso, as empresas precisam atender todos os protocolos sanitários, que serão abordados mais à frente neste artigo.

Peculiaridades do método híbrido de trabalho

Uma das maiores tendências no mercado nesse “novo mundo” é o método híbrido de trabalho, que por sua vez, oferece os benefícios do método presencial e home office.

Essa forma de trabalho intercala os dias de trabalho presencial e outros dias de forma remota, conseguindo tirar todos os pontos positivos de ambos métodos.

No caso do modelo presencial, a troca de experiências, reuniões e produções de trabalho em equipe são mantidas, assim como o trabalho individual no home office também ajuda na produtividade dos funcionários.

4 dicas para adaptar a sua empresa para o trabalho presencial

Como o retorno presencial precisa ser adaptado para garantir que todos os colaboradores fiquem seguros, é importante que o empregador siga algumas regras básicas. Separamos algumas delas para você conseguir manter o ambiente seguro.

Eduque os seus funcionários

Quando se trata de protocolos de segurança, é dever da empresa educar os seus colaboradores para que a transmissão seja evitada.

Além dos funcionários fixos, os terceirizados também precisam seguir uma série de regras de segurança. De acordo com a Portaria Conjunta nº 20 de 18 de junho de 2020, algumas orientações são:

Fornecer medidas protetivas em áreas comuns, como banheiros, refeitórios, vestiários e até mesmo transporte de trabalho.

Agir rapidamente para a identificação e afastamento do trabalhador em casos de sintomas compatíveis com o Covid-19.

Instruções sobre a higiene das mãos e o uso de máscara obrigatório.

Novas condutas de convívio

Também é dever da empresa lembrar que, mesmo com o retorno parcial do trabalho presencial, evitar aglomeração ainda é o melhor caminho. É necessário adotar algumas novas condutas e deixar os abraços para um outro momento.

No que diz respeito a reuniões da equipe, o ideal é que sejam feitas de forma remota ou, em outros casos, procurar um local com maior ventilação.

Disponibilize equipamentos de proteção

Mesmo com a vacinação, o uso de máscaras segue sendo um dos melhores meios para evitar a contaminação em massa.

No cenário ideal, as empresas precisam fornecer as máscaras, porém, se não houver possibilidade, o colaborador deverá trazer este item de sua casa.

Outro material que não pode ser esquecido é o álcool em gel 70%. A empresa precisa disponibilizá-lo, se possível, em todos os ambientes. Quem se recusar a utilizar tais equipamentos, poderá ser advertido.

Adapte o ambiente físico

Para finalizar, lembre-se de que o ambiente de trabalho precisa estar direcionado para a proteção de todos, por isso, garantir que as mesas tenham uma certa distância, incluindo em áreas comuns.

O ideal é que o uso de ar-condicionado seja suspenso, dando prioridade para janelas e portas abertas para a circulação de ar.

Lembrando que, com o retorno presencial ou híbrido mais próximo, é recomendável deixar tudo pronto com antecedência para que os funcionários cheguem já em condições de trabalho, não precisando eles mesmos adaptar o espaço.

Diante disso, uma última orientação é que os itens de grande uso da empresa, materiais de escritórios, suprimentos de impressora como toner e cartucho, e até periféricos de informática, sejam adquiridos com antecedência.

Somente levando a sério os cuidados e se preparando para esse novo período é que será possível projetar e alcançar dias sem preocupações com relação ao vírus.

Com informações de Dalton Ribeiro

