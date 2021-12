Prefeitura adquire cinco modernos ônibus para o transporte escolar de escolas municipais

Alunos da Rede Municipal de Ensino terão mais conforto e segurança durante o trânsito de suas residências até as escolas, a partir do próximo ano. A Prefeitura de Sete Lagoas adquiriu cinco modernos ônibus que fazem parte do processo de renovação da frota da Secretaria Municipal de Educação.

Na manhã desta sexta-feira, 10, quatro ônibus foram entregues simbolicamente pelo prefeito Duílio de Castro aos servidores do departamento de transporte escolar. O quinto veículo, que faz parte do mesmo processo de compra, será entregue no próximo mês. “São ônibus totalmente adaptados com equipamentos de acessibilidade. Veículos que vão trazer mais conforto e segurança para os nossos estudantes”, comentou Duílio de Castro.

Os modernos veículos da marca Iveco já ficarão disponíveis para os alunos e, brevemente, mais duas vans e três microônibus novos também serão integrados à frota. “Este processo de renovação tem como foco garantir a qualidade do transporte com inclusão”, define Raquel Soares Leite, diretora de Transporte Escolar da Prefeitura.

Os veículos têm capacidade para até 50 estudantes e serão utilizados na área urbana mas, em situações de urgência, também poderão atender à zona rural. “Os veículos são instrumentos de grande importância para garantir o acesso dos alunos ao estudo. Fazer este tipo de investimento é pensar no futuro”, avalia Roselene Alves Teixeira, secretária municipal de Educação.