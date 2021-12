Cadastro para pagamento dos acertos rescisórios de servidores e ex-servidores termina hoje

Termina nesta sexta-feira, 10 de dezembro, o prazo para que servidores e ex-servidores que têm acertos rescisórios a receber referentes aos últimos cinco anos façam o cadastro de seus dados bancários. O prefeito Duílio de Castro anunciou que o pagamento de mais uma parcela dos acertos, desta vez, no valor de até R$ 4.000,00, será feito no próximo dia 17 de dezembro de 2021.

Todos aqueles que possuírem acerto rescisório a receber junto à Prefeitura de Sete Lagoas devem atualizar os dados até o dia 10 de dezembro, mesmo aqueles que já se cadastraram no ano passado e os servidores atuais que possuem conta no banco Itaú. Na atualização, é possível conferir o valor a receber e o saldo devido, caso exista. O contemplado pode confirmar o pagamento no banco atual ou escolher entre cadastrar uma nova conta bancária, desde que o mesmo seja o titular da conta, ou receber via cheque. O link é http://atualizacaobancaria. setelagoas.mg.gov.br/

Relembre

O cronograma de pagamento dos acertos rescisórios foi iniciado em abril de 2020, totalizando até o fim do mesmo ano cinco parcelas. Somente em 2020 foram pagas 12.768 rescisões, somando um total de R$ 13.352.289,69. Vale ressaltar que esta dívida envolve acertos de outras administrações. “Todo o nosso cronograma de pagamentos está rigorosamente em dia. A questão dos acertos herdados de outros governos sempre foi tratada com muito respeito e responsabilidade e, agora, temos outra ótima notícia. Todo CPF com direito ao acerto receberá o valor de até R$ 4.000. Somente em acertos investimos cerca de R$ 25 milhões até o momento”, ressaltou Duílio de Castro.