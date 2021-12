Cruzeiro já conhece todos os seus adversários na Série B de 2022; confira a lista completa

Nesta quinta-feira (9), o Cruzeiro conheceu seus últimos adversários na Série B de 2022. Com os rebaixamentos de Grêmio e Bahia, está completa a lista de participantes da Segunda Divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada.

Confira, a seguir, quem a Raposa enfrentará na luta por uma vaga na Série A de 2023.

Rebaixados da Série A

Além de Grêmio e Bahia, dois adversários do Cruzeiro na Série B de 2022 foram rebaixados da Primeira Divisão: Sport e Chapecoense.

Pernambucanos e catarinenses caíram com antecedência e chegaram à última rodada do Brasileirão já sem chances de permanência na elite do futebol nacional.

Remanescentes da Série B

Assim como o Cruzeiro, 11 times que disputaram a Série B em 2021 seguirão no mesmo patamar no próximo ano. O principal destaque é o Vasco, que também não conseguiu subir para a Primeira Divisão.

Os outros times do mesmo grupo são: CSA, Guarani, CRB, Náutico, Vila Nova-GO, Ponte Preta, Operário-PR, Brusque, Sampaio Corrêa e Londrina.

Times que subiram da Série C

A Segunda Divisão de 2022 terá dois representantes mineiros. Quem fará companhia para o Cruzeiro é o Tombense, que foi vice-campeão da Série C. Na final, o time de Tombos foi derrotado pelo Ituano.

Além deles, subiram Criciúma e Novorizontino.

Lista de participantes da Série B de 2022:

Bahia

Brusque

Chapecoense

CRB

Criciúma

Cruzeiro

CSA

Grêmio

Guarani

Ituano

Londrina

Náutico

Novorizontino

Operário-PR

Ponte Preta

Sampaio Corrêa

Sport

Tombense

Vasco

Vila Nova-GO

Fonte: Hoje em Dia