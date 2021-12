IVECO é campeã da Copa Truck 2021

A última etapa da Copa Truck 2021, disputada no Autódromo Internacional de Curitiba (PR) no dia 5 de novembro, consagrou o piloto IVECO Felipe Tozzo #57 (Dakar Motorsport) como o grande campeão da categoria Super Truck. O estreante utilizou toda potência do pesado da IVECO e brilhou na disputa pelo título terminando a corrida no 2º lugar e subindo ao lugar mais alto do pódio do campeonato.

Felipe Giaffone, #4 da IVECO Usual Racing, que tem o apoio da marca NEXPRO – linha de peças testadas e homologadas pela montadora, terminou em 3º na categoria Pro depois de uma recuperação brilhante na corrida, onde conquistou 14 posições após mudança no regulamento, chegando na segunda colocação da prova.

Os pilotos contaram com a força e a robustez do motor FPT Cursor 13, da FPT Industrial. O propulsor seis cilindros recebeu uma série de ajustes para a temporada, que melhoraram ainda mais o desempenho nas pistas.

Maurício Corrêa, gerente de Marketing da IVECO, ressalta que o trabalho da engenharia da IVECO durante o ano foi muito positivo na preparação de um conjunto campeão, com destaque para a durabilidade dos caminhões preparados para qualquer desafio.

