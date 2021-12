No Padre Teodoro em Sete Lagoas, PM prende suspeito de roubo e de tráfico de drogas

Na noite de ontem (08), militares do 25º BPM foram acionados para o atendimento de uma ocorrência de roubo ocorrido no bairro Padre Teodoro. Durante o crime, a vítima L.A.A, 33 anos, foi mantida em cárcere privado e abusada sexualmente pelos autores. Além disso, ela foi obrigada a transferir determinada quantia em dinheiro via PIX a outro envolvido e teve diversos objetos subtraídos de sua residência.

Diante os fatos narrados, os policiais militares iniciaram intenso rastreamento para localizar os autores, ocasião em que encontraram G.A.S, 19 anos, traficando drogas no bairro Brasília. Ao questionarem o autor sobre os outros crimes, ele confessou sua participação nos delitos, bem como indicou o local onde o veículo da vítima havia sido abandonado. O automóvel foi encontrado e em seu interior foi localizado um simulacro de arma de fogo

Os militares também receberam informações de que o autor utilizava um terceiro local para produção e comercialização de drogas, situação que foi confirmada pelas equipes policiais através da localização de diversos objetos usados para a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes.

O autor foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil juntamente com os materiais recuperados/apreendidos.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM