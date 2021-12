Sebrae Minas e OIM lançam catálogo com negócios de empreendedoras migrantes e refugiadas em Minas

Em parceria com o Cio da Terra, publicação divulga os empreendimentos de 19 mulheres que participaram da II Jornada Empreendedora

Será lançada nesta sexta-feira (10/12), a primeira edição do Catálogo Digital de Produtos e Serviços de Mulheres Empreendedoras Migrantes e Refugiadas venezuelanas e de outras comunidades migrantes em Minas Gerais. A iniciativa é da Organização Internacional para as Migrações (OIM), do Sebrae Minas e do Coletivo de Mulheres Migrantes Cio da Terra. A live acontece às 11h e será e transmitida peloYoutube do Sebrae Minas.

O evento encerra a II Jornada Empreendedora, que teve como objetivo promover a formalização e o aprimoramento de migrantes e refugiada sem Minas Gerais, por meio de oficinas e consultorias especializadas. “Foi uma oportunidade de apresentar alternativas para essas empreendedoras se integrarem ou se reestabelecerem no estado”, explica a analista do Sebrae Minas Michelle Chalub.

“Acreditamos que a segunda etapa da jornada empreendedora fomentará ainda mais a geração de renda de mulheres venezuelanas e de outras nacionalidades no estado. Desta vez, as capacitações foram centradas na formalização dos negócios. Também apoiamos o aquecimento de seus negócios por meio da entrega da premiação em dinheiro, do lançamento do catálogo e da parceria com a Prefeitura de Contagem que permitirá a participação das beneficiárias na Feira Mercado Afro do município”, informa a assistente de projetos da OIM em Minas Gerais Juliana Rocha.

O catálogo digital reúne os negócios de 19mulheres de origens diversas que atuam nos segmentos de alimentação e artesanato. “O Catálogo Digital estará disponível nas redes sociais das participantes, nas páginas da OIM e no site do Sebrae, na página Migrantes e Refugiados em Minas”, conta a analista e ajudará a promover o trabalho das migrantes em diversas redes do estado.

De acordo com dados do Sistema de Registro Nacional Migratório (Sismigra) e do Sistema Nacional de Cadastramento de Registro de Estrangeiros (Sincre), divulgados pelo Observatório das Migrações Internacionais (ObMigra), são mais de 58 mil imigrantes de diversas nacionalidades registrados e residentes em 499 municípios mineiros.

A Jornada Empreendedora

A Jornada surgiu a partir de um levantamento feito pelo Cio da Terra, que revelou que grande parte das beneficiárias do coletivo são microempreendedoras e têm como principal fonte de renda a produção de alimentos, artesanato e vestuário. O questionário também delimitou os interesses de aprendizagem das mulheres e auxiliou na escolha dos temas trabalhados pelo Sebrae Minas e pela OIM.

As capacitações reuniram majoritariamente mulheres da Venezuela, e também da Bolívia, Síria, do Peru e Haiti. As participantes aprenderam sobre plano de negócios e a ferramenta PNBOX, receberam informações sobre formalização e o Microempreendedor Individual, além de mentorias individuais e especializados em finanças e marketing.

As aulas ofertadas fazem parte do catálogo de cursos do Sebrae Minas e foram adaptadas para atender melhor o público-alvo do projeto. Todas as oficinas contaram com tradução simultânea para o espanhol, para facilitar o entendimento das participantes hispanófonas, maioria das matriculadas.

Além das capacitações, 15 migrantes foram selecionadas, entre as beneficiárias do projeto, para receberem uma premiação em dinheiro a ser investida em seu negócio. As selecionadas também foram convidadas a expor seus produtos na “Feira Mercado Afro de Contagem”, fruto de uma parceria com a prefeitura local, que ocorrerá nos dias 10, 11 e 12 de dezembro.

As atividades da OIM são realizadas com o apoio financeiro do Escritório de População, Refugiados e Migração (PRM) do Departamento de Estado dos Estados Unidos da América.

Encerramento da II Jornada Empreendedora

Lançamento de catálogo de empreendedoras migrantes e refugiadas

Data:10/12

Hora: 11h

Canal: Youtube do Sebrae Minas: www.youtube.com/sebraeminas

Assessoria de Imprensa /Sebrae