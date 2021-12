Entidades que integram Subcomitê Ribeirão Jequitibá são premiadas com Selo Social

E a comemoração veio com o grito: “- Viva o Velhas!”, de Marley Beatriz de Assiz Lima, coordenadora do Subcomitê Ribeirão Jequitibá. A entidade foi certificada pelos projetos Dia de Campo em comemoração ao Dia da Árvore e Webinário Educativo para orientações sobre formação de Brigada e Incêndios Florestais). Para ela, ainda há muito o que ser feito. “O importante do Selo Social é isso, que a gente está conseguindo trazer cada vez mais parceiros, construir mais parcerias e articular com mais gente, aí fica mais fácil irmos ao encontro das questões que aparecem. O programa Bacias e Florestas foi proposto em 2015, começou de fato em 2016 e, em 2021, está encerrando uma fase. Mas a proposta é continuar com esse projeto que existe em território nacional, internacional e hoje na bacia do Ribeirão Jequitibá. O Subcomitê é esse grande articulador e o Selo Social vem como uma plataforma para registrar isso e facilitar essa comunicação, essa interlocução. E é isso que a gente precisa fortalecer cada vez mais”, avaliou Marley.

A presidenta do CBH Rio das Velhas, Poliana Valgas, marcou presença no evento e valorizou as iniciativas desenvolvidas. “É gratificante ver essa autonomia do Subcomitê do Ribeirão Jequitibá na busca por esse reconhecimento. Hoje, os Subcomitês que compõe o CBH Rio das Velhas conseguem com as próprias pernas desenvolver as atividades, independente se tem ou não reuniões mensais. Estão mobilizados, se mantêm perenes e fortes. É uma prova que o Subcomitê é uma estrutura que deu certo e funciona como fórum onde as pessoas participam efetivamente do debate. As instituições premiadas hoje estão colaborando direta e indiretamente com a qualidade das águas dos córregos e dos rios, com projetos que impactam socialmente, culturalmente e ambientalmente toda a região”, afirmou.

A catadora Maria das Graças Batista, presidente da Associação dos Catadores de Jequitibá, se emocionou ao ser reconhecida pelo trabalho de reciclagem que desenvolve no município. “Começamos devagar e hoje estamos colhendo os frutos. Éramos apenas duas pessoas e hoje somos 10. Trata-se de um trabalho em constante ampliação em Jequitibá e temos a certeza que estamos fazendo a diferença. É gratificante”, afirmou. Os 33 trabalhos foram desenvolvidos nas cidades de Sete Lagoas – com 17 projetos; Prudente de Morais com cinco; Capim Branco, dois projetos; Jequitibá com cinco, e Funilândia com mais quatro projetos.

As organizações que integram o Subcomitê Ribeirão Jequitibá receberam a certificação pela contribuição que deram na execução dos 46 projetos sociais – que, juntos, somaram 173 impactos em diferentes áreas, com atendimento de mais de 5 mil pessoas. “Estes projetos foram executados ao longo de 2021 por organizações que fizeram a diferença nas cinco cidades onde atuamos neste ano. Vale ressaltar que medimos os impactos sociais tendo como base os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis (ODS) da ONU. Desta forma, ajudamos na territorialização desta agenda mundial de desenvolvimento”, explica a diretora executiva do Selo Social, Carina Giunco.

O Selo Social é uma certificação concedida a organizações que demonstram seu compromisso social na sua comunidade. As 33 organizações certificadas se apresentam, desta forma, como símbolo do protagonismo e união que desenvolveram ao longo deste ciclo, onde tiveram oportunidade de conhecer sobre a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, além de reconhecer o seu papel de transformação social, iniciando um movimento coletivo por um lugar melhor para todos viverem.

O Selo Social de Minas Gerais é executado pelo Instituto Selo Social como uma das ações do Projeto Bacias e Florestas, programa executado pelo WWF-Brasil, com patrocínio da Ambev. “O projeto Bacias e Florestas busca melhorar a qualidade e a disponibilidade dos recursos hídricos na bacia do Ribeirão Jequitibá e, assim, beneficiar o público local engajando-o na luta pela conservação dos recursos naturais. O Selo Social tem tudo a ver com esse engajamento”, comenta a líder do projeto pelo WWF-Brasil, Leda Fontelles Tavares.

Para o prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, trata-se de um reconhecimento internacional aos municípios que estão desenvolvendo trabalhos sustentáveis. “Temos a oportunidade de sediar esse importante evento e parabenizar as instituições públicas municipais, entidades e empresas, todas irmanadas em prol das futuras gerações e pela preservação da natureza. Temos que gerar emprego e renda com responsabilidade social. Agora, o próximo passo é multiplicar essas ações em escolas, empresas e no nosso dia a dia”, afirmou. Sete Lagoas teve 17 projetos certificados.

Capim Branco

Escola Municipal Deputado Emílio de Vasconcelos Costa, certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – “De gota em gota a Natureza se Transforma” com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Escola Municipal Martiniano Fernandes Lobo, certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Reutilizar para não acabar com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Funilândia

CMEI Chapeuzinho Vermelho (Funilândia). Certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Educação + Sustentabilidade = Vida Saudável com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Escola Municipal Sagrado Coração de Jesus, certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Captar para Renovar com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade, Parcerias e meios de implementação.

Secretaria de Meio Ambiente de Funilândia. Certificada pelo projeto Construção de Fossa TEVAP e instalação de Biodigestor na horta comunitária e aterro de Funilândia. Foram cinco impactos sociais nos ODS – Cidades e comunidades sustentáveis, Fome zero e agricultura sustentáveis. Saúde e bem-estar e Água potável e saneamento.

Secretaria Municipal de Educação de Funilândia. Certificada pelos projetos Escolas Transformadoras – Educação + Sustentabilidade = Vida Saudável e Escolas Transformadoras – Captar para Renovar, com quatro impactos sociais nos ODS – Parcerias e meios de implementação.

Jequitibá

Associação de catadores de materiais recicláveis de Jequitibá. Quatro impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Cidades e comunidades sustentáveis e Parcerias e meios de implementação.

Az Produções. Certificada pelos projetos Feito à Mão e Festival de Folclore de Jequitibá Virtual com nove impactos sociais nos ODS – Cidades e comunidades sustentáveis, Educação de qualidade, Igualdade de gênero, Parcerias e meios de implementação, Redução das desigualdades e Saúde e bem-estar.

Escola Municipal Fidélis Diniz Costa, neste ato representado por Fabiula Clara Gonçalves e Samantha Clair Mussi, foi certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Meu Pé de Jatobá com 03 impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação. Uma salva de palmas para o representante.

Prefeitura de Jequitibá – Secretaria Municipal de Meio Ambiente, certificada pelos projetos “Energia limpa e economia já!!!!” e “Coleta Seletiva, vamos ampliar?”. Com seis impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima. Cidades e comunidades sustentáveis, Educação de qualidade, Energia limpa e acessível e Parcerias e meios de implementação. Uma salva de palmas para o representante.

Unidade Executora Edna Martins Figueiredo. Certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Eu sou guardião das águas-Eu não desperdiço. Com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Prudente de Morais

CMEI Quinca Ramalho, certificada pelo projeto Vida Inteligente com três impactos sociais nos ODS – Educação de qualidade e Saúde e bem-estar. Uma salva de palmas para o representante.

Prefeitura de Prudente de Morais – Coordenação de Meio Ambiente, neste ato representado por Flávia Marques de Freitas, foi certificada pelo projeto Projeto Girassol Coleta Seletiva. com 06 impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Cidades e comunidades sustentáveis, Igualdade de gênero, Parcerias e meios de implementação e Saúde e bem-estar.

Escola Municipal Jeliomar Brandão (Prudente de Morais), neste ato representado por Rosana Paz, foi certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Captação pluvial e o uso de energia solar com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Empresa de Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais – EPAMIG Centro-Oeste – CESR, neste ato representado por Juliana Carvalho Simões e Marinalva Woods Pedrosa, foi certificada pelo projeto Resgate de hortaliças PANC com seis impactos sociais nos ODS -Consumo e produção responsáveis, Educação de qualidade, Fome zero e agricultura sustentável e Saúde e bem-estar. Vida terrestre. Uma salva de palmas para o representante.

Escola Municipal Tia Quinota, certificada pelo projeto Horta e Alimentação Saudável com três impactos sociais nos ODS – Consumo e produção responsáveis, Educação de qualidade é Saúde e bem-estar.

Sete Lagoas

Subcomitê do Ribeirão Jequitibá, neste ato representado por Marley Beatriz de Assiz Lima, foi certificada pelos projetos Dia de Campo em Comemoração ao Dia da Árvore e Webinário Educativo para orientações sobre formação de Brigada e Incêndios Florestais. Considerados cinco impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima e Educação de qualidade.

Associação dos Deficientes Visuais de Sete Lagoas. Certificada pelo projeto Oficina Mãos Que Abraça com cinco impactos sociais nos ODS – Parcerias e meios de implementação, Redução das desigualdades e Saúde e bem-estar.

Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos de Sete Lagoas. Certificada pelo projeto Gratidão, com dois impactos sociais nos ODS – Saúde e bem-estar.

AMBEV S/A – Latas Minas. Certificada pelos projetos Comitê do Bem – Latas Minas com 08 impactos sociais nos ODS – Educação de qualidade, Parcerias e meios de implementação, Redução das desigualdades e Saúde e bem-estar.

Associação dos Protetores de Animais de Sete Lagoas/MG. Certificada pelos projetos Consulta Solidária, Exames Sociais, Castração Solidária e Farmacinha Pet Solidária com 11 impactos sociais nos ODS – Consumo e produção responsáveis, Parcerias e meios de implementação, Saúde e bem-estar e Vida terrestre.

Colégio Prof. Roberto Herbster Gusmão. Foi certificada pelo projeto Colégio (CRI)ATIVO com dois impactos sociais nos ODS – Educação de qualidade.

E. M. Dalva Ferreira Diniz, neste ato representado por Claudete Figueiredo Leal, foi certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Salvando Nascentes, Desengordurando o Solo com 03 impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação. Uma salva de palmas para o representante.

E. E. Bernardo Valadares de Vasconcellos, neste ato representado por Sara Priscila Tomaz Ferreira, foi certificada pelo projeto Saneamento Básico e qualidade de vida na microbacia do Córrego Vargem Dos Tropeiros, Sete Lagoas/MG com 20 impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade, Parcerias e meios de implementação, Saúde e bem-estar e Água potável e saneamento. Uma salva de palmas para o representante.

Escola Municipal Aurete Pontes Fonseca, neste ato representado por Sanzia Barcelos de Avelar, foi certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Projeto Escola Cidadã com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação. Uma salva de palmas para o representante.

Escola Municipal Clarindo Cassimiro, neste ato representado por Gizele Gomes de Souza, foi certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Projeto Patrulha do Meio Ambiente com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Escola Municipal Doutor Márcio Paulino, neste ato representado por Tania Pereira Reis, foi certificada pelos projetos PROJETO CARITAS SEMINA, Escolas Transformadoras – Sementes de Sabedoria e Reciclagem Produzindo Leitura com 12 impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Cidades e comunidades sustentáveis, Educação de qualidade, Parcerias e meios de implementação e Saúde e bem-estar.

Escola Municipal Hilário Pereira da Fonseca, neste ato representado por Claudia Rocha Fonseca Souza, foi certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – Projeto “PIAUS”: Projeto Interdisciplinar Alimentação Sustentável. com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Escola Municipal Professor Vasco Damião, neste ato representado por Neiva Bethânia Cardoso Teles Pereira, foi certificada pelo projeto Escolas Transformadoras – AtuaAção com três impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade e Parcerias e meios de implementação.

Instituto Estadual de Floresta – Monumento Natural Estadual Gruta Rei do Mato (MNEGRM). Certificada pelos projetos Plano Integrado de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais, IX Semana das Crianças MNEGRM, IX Semana do Meio Ambiente MNEGRM, Webinário Educativo para orientações sobre formação de Brigada de Incêndios Florestais e Dia de Campo em Comemoração ao Dia da Árvore. com 11 impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Educação de qualidade é Fome zero e agricultura sustentável. Parcerias e meios de implementação. Saúde e bem-estar.

Renata Cruz, certificada pelo projeto De Maria para Maria. com quatro impactos sociais nos ODS – Educação de qualidade, Parcerias e meios de implementação e Saúde e bem-estar. Uma salva de palmas para o representante.

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura de Sete Lagoas. Certificada pelo projeto Fortalecendo a Coleta Seletiva da SMEEC com quatro impactos sociais nos ODS – Ação contra a mudança global do clima, Cidades e comunidades sustentáveis, Educação de qualidade é Trabalho decente e crescimento econômico.

Solaris Consultoria Socioambiental. Certificada pelo projeto De Maria para Maria, com sete impactos sociais nos ODS – Consumo e produção responsáveis, Educação de qualidade, Igualdade de gênero, Parcerias e meios de implementação e Redução das desigualdades. Saúde e bem-estar.

