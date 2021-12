Comarca de Sete Lagoas homenageia delegada Fernanda com a “Medalha Desembargador Hélio Costa”

Neste mês de dezembro, as comarcas do estado realizam a solenidade de condecoração da Medalha Desembargador Hélio Costa. Ela é instituída pela Resolução nº 296/1995, concedida a cada dois anos e faz homenagem ao desembargador Hélio Costa, por seu desempenho na magistratura, na qual exerceu os cargos de corregedor-geral de justiça e presidente do Tribunal de Justiça de Minas Gerais.

Na Comarca de Sete Lagoas, foi agraciada a Delegada de Polícia Fernanda Mara de Assis Costa em solenidade realizada na terça-feira, 7, no Salão do Júri do Fórum “Desembargador Félix Generoso”, em Sete Lagoas, presidida pelo Juiz de direito Carlos Eduardo Gonçalves Vieira, Diretor da Comarca.

Foi a primeira vez que a homenagem foi direcionada a um representante policial e foi deferido por unanimidade por uma comissão presidida pelo Juiz de Direito Carlos Eduardo Vieira Gonçalves, composta pelo Promotor de justiça, Paulo César Ferreira da Silva, representando o Ministério Público, advogado Adriano Cotta de Barros e Silva, Presidente da Subseção da OAB em Sete Lagoas, Prefeito Duílio de Castro (Patriotas) e pelo Presidente da Câmara Municipal, Alcides Longo de Barros (PP).

Participaram da solenidade integrantes e chefes das Polícia Civil, Rodoviária Federal e Militar, Guarda Municipal, Exército, membros da Ordem dos Advogados do Brasil, além de familiares e amigos da homenageada delegada Fernanda Mara de Assis Costa, seguindo os protocolos da Covid-19.

Durante a cerimônia, colegas de trabalho, chefia e subordinados a delegada Fernanda Costa ressaltaram sua postura carismática e contundente ao conduzir seu trabalho, frente a elucidação de crimes e ao relacionamento interpessoal com os envolvidos nas diligências, durante esses 15 anos de atividade.

O delegado Fernando Dias da Silva, Chefe do 19º Departamento da Polícia Civil em Sete Lagoas, fez questão de dar os créditos da homenagem à delegada, que fez parte de uma força tarefa no combate da criminalidade em Sete Lagoas, que teve início em 2013, momento em que a cidade ocupava a 5° posição do ranking das cidades mais violenta do estado, conforme dados levantados pela Polícia Civil de Minas.

O juiz de Direito Carlos Eduardo Gonçalves Vieira, Diretor do Foro ressaltou que foi fácil chegar ao nome da delegada Fernanda na escolha como homenageada, por se tratar de uma profissional de caráter e competência inquestionáveis. O Chefe do Executivo prefeito Duílio de Castro afirmou, que a delegada Fernanda Costa é uma das grandes responsáveis pela tranquilidade ao ir e vir na cidade atualmente.

A delegada Fernanda Mara de Assis Costa, contou sua trajetória e se emocionou ao ressaltar como suas histórias pessoal e profissional se cruzaram ao longo da vida. Ela lembrou, que é guiada pelo exemplo dos pais, os grandes responsáveis por viabilizar seus estudos e de seus irmãos e proporciona-los o sonho de serem bem sucedidos. “Sou muito feliz com o que recebeu até hoje, mas se pudesse pedir algo, gostaria de dar respostas aos crimes que nem sempre podem ser elucidados. Junto com minha equipe continuamos fortes, rumo a novos embates contra a criminalidade”, finalizou. Delegada Fernanda Mara de Assis Costa, recebendo o apoio de toda a equipe do 19º Departamento da Polícia Civil em Sete Lagoas