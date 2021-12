Projeto das hortas comunitárias com apoio do Sicoob Credisete avança para análise de amostras do solo

O Sicoob Credisete é o idealizador do projeto Cooperação e Desenvolvimento na Horta Comunitária. O objetivo é, em etapas, impulsionar a divulgação do trabalho dos agricultores que oferecem produtos cultivados sem agrotóxicos e com alta qualidade. Também estão sendo ofertados apoio técnico, psicológico, de gestão e capacitação.

O Sicoob Credisete ainda vai fazer a doação de banheiros químicos, placas de identificação das quadras, mídia impressa e digital. O Sebrae cuidará da capacitação de empreendedorismo e da gestão financeira. A Emater oferecerá apoio técnico e a UFSJ análises por meio de seus laboratórios para melhoria do solo e, consequentemente, aumento de qualidade e produção.

A professora da UFSJ, Aline Vasconcelos, revela que sua admiração pelas hortas comunitárias de Sete Lagoas nasceu antes mesmo dela se mudar para a cidade. “Fazer parte do projeto me traz uma euforia imensa, tanto pessoal como profissional docente da UFSJ-CSL. Cada remessa de análises de teores de nutrientes e características químicas dos solos feitas aqui no campus, o envolvimento dos alunos com as atividades e a possibilidade de melhorias nos sistemas produtivo me deixa ainda mais empolgada”, disse.

O engenheiro agrônomo Franck Martins, da Emater destaca que a realização de análise química através de amostras de solo, garante a chance de uma maior produtividade e rentabilidade na plantação. “Conhecer o solo que se cultiva é a maneira mais racional, econômica e ambientalmente correta para uso seguro de doses de corretivos como o calcário, gesso agrícola e de fertilizantes como os adubos orgânicos ou industrializados. A análise é o primeiro passo para o sucesso de bom plantio”, explicou.

Isamara Santana, gerente da Carteira Rural do Sicoob Credisete, afirma que trabalhar em conjunto em prol das hortas comunitárias é uma experiência muito gratificante. “Cada parceiro com a sua expertise reforça a importância das hortas comunitárias para Sete Lagoas e região. Permitindo melhorias na produtividade, gestão da produção, além da preocupação com as questões sociais. Neste momento estamos dando sequência nas ações propostas para a horta comunitária do bairro Nova Cidade”, concluiu.

A próxima etapa será no dia 14 de dezembro, às 9h, sob coordenação da UFSJ quanto o tema será “Fertilidade do solo da horta comunitária do bairro Nova Cidade”. Este evento será na sede do 25º Batalhão da PMMG. O encerramento das atividades está previsto para 16 de junho de 2022.