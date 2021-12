Mais de 80% da população está com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo em Minas

Minas alcançou a marca de 80% da população com 12 anos ou mais com o esquema vacinal contra a Covid-19 completo. São mais de 14,5 milhões de pessoas imunizadas com duas doses ou dose única, da Janssen, conforme dados atualizados nesta terça-feira (7) pelo Vacinômetro, painel da Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG) que monitora a campanha.

Ainda segundo o levantamento, 16,4 milhões de unidades foram administradas como primeira dose, correspondendo a mais de 91% da população. Em relação à dose de reforço, foram mais de 2 milhões de aplicações.

Dados da pandemia

Mais 678 novos casos de Covid-19 foram confirmados em Minas nas últimas 24 horas. As notificações fazem parte das mais de 2,2 milhões de pessoas contaminadas pelo coronavírus desde o início da pandemia.

Ainda de acordo com o levantamento, 25 óbitos foram registrados no mesmo período de um dia, elevando para 56.347 o número de vidas perdidas para a doença em todo o Estado. Já os recuperados ultrapassam os 2,1 milhões. Outros 14.869 mineiros estão em acompanhamento médico, internados ou em isolamento social.

