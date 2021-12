Copa dos Servidores abre fase final com bons jogos e tem continuidade na próxima quarta-feira

Jogos disputados marcaram a 5ª edição da Copa dos Servidores Municipais de Sete Lagoas. As partidas foram disputadas neste domingo, 5, na Associação Atlética do Banco do Brasil (AABB) e os times da Educação e Saae A saíram na frente nesta fase final.

O principal objetivo da copa é integrar os setores da Prefeitura e ainda a promoção do bem-estar por meio da prática esportiva. A competição está em sua fase final, onde as equipes disputam as chaves ouro e prata com os próximos jogos ocorrendo na próxima quarta-feira, 8 de dezembro, feriado municipal de Imaculada Conceição, no Recanto do Jacaré, a partir das 09h.

A rodada deste domingo foi aberta com a vitória do time da Educação sobre a Administração por 3 a 2. Na segunda partida do dia o Saae A venceu a Codesel por 3 a 1. A grande final está programada para o dia 18 de dezembro, com entrega de troféus e medalhas aos vencedores, também na AABB.

Fase final

1ª Rodada

Administração 2 X 3 Educação

Codesel 1 X 3 Saae A

2ª Rodada

Quarta-feira, 8 de dezembro

Local: Recanto do Jacaré

Chave Prata

9h – Codesel X Saae B

Chave Ouro

10h30 – Câmara X Administração