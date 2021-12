Festa da Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Sete Lagoas tem ponto alto nesta quarta-feira (8)

No dia 8 de dezembro, a Igreja celebra a Solenidade da Imaculada Conceição, professando que a Mãe de Jesus foi concebida sem o pecado original. A festa é celebrada no tempo litúrgico do Advento, de preparação para o Natal.

O dogma da Imaculada Conceição da Virgem Maria foi proclamado em 1854 pelo Papa Pio IX, com a bula “Ineffabilis Deus”, isto é, que Nossa Senhora foi preservada por Deus do pecado original, desde o instante da sua concepção, pelos méritos da redenção de Cristo.

A programação começou no dia 26 de novembro e encerra nesta quarta-feira, 8, Dia da Imaculada Conceição, padroeira da Diocese de Sete Lagoas. O levantamento da bandeira pelas Guardas de Congo abriu a programação, seguida da novena, reza do terço e, celebração de missa e movimento de barraquinhas.

O ponto alto da festa, acontece nesta quarta-feira às 5h30 com Ofício de Nossa Senhora, com celebrações de missas ás 6h, 9h, 11h e 15 h. Dando sequência a programação às 17h30 com concentração \orante no Centro Municipal de Educação Infantil ( Centro Municipal de Educação Infantil- Padre Tarcizo), em seguida procissão, com celebração de Missa de encerramento às 19h.

As celebrações em Sete Lagoas, serão transmitidas ao vivo pelas redes sociais da Diocese.

A Imaculada Conceição é também padroeira nas cidades de Capim Branco, Jaboticatubas e Pompéu.

Redação com informações da Diocese