“Estripulia” do grupo Vertente Corpo Es’passo na 8ª Temporada de Teatro

Depois do sucesso do último espetáculo, “Matriarquia [em processo]” com Camila Pitanga, na 8ª Temporada de Teatro, o grupo Vertente Corpo Es’passo apresenta neste sábado (11), “Estripulia”, uma festa-espetáculo on-line para todas as idades e é idealizada em conjunto com direção de Rikelle Ribeiro e conta com a dramaturgia de Andrea Rodrigues.

O público é convidado a viver, relembrar e compartilhar memórias de festas de aniversários através de uma vídeo chamada pela plataforma Zoom. É uma grande brincadeira que transforma o espaço e o momento de quem participa em uma grande celebração através das conexões feitas pelos atores em cena e o público.

É um teatro on-line voltado para todas as idades e famílias, com intuito de ativar a criança interior de cada um por meio de compartilhamento de jogos, histórias e momentos.

Em sua oitava edição, que devido a pandemia da Covid-19, a transmissão tem sido ao vivo pelo YouTube da Preqaria Cia de Teatro. O link do espetáculo já está disponível na página da Preqaria no YouTube (https://www.youtube.com/c/PreqariaCiadeTeatro), você pode entrar e ativar o lembrete para este programa imperdível, que acontece no próximo sábado, dia 11 de dezembro, ás 16h.

O espetáculo será o último do ano. A Temporada volta em janeiro com muito mais novidades.

E por falar em novidades, uma que tem agradado bastante o público neste ano, são os bate-papos que acontecem com os atores, pela plataforma Zoom, logo após o espetáculo. Cada conversa tem sido uma experiência única. As pessoas podem entrar e comentar sobre o espetáculo. É imperdível! O link sempre é disponibilizado no canal do YouTube pelo chat, assim que encerra a transmissão do espetáculo e também nas redes sócias da Preqaria.

A 8ª Temporada de Teatro de Sete Lagoas é uma realização da Preqaria Cia. de Teatro, com apresentação do Circuito Cultural Cimento Nacional, por meio da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. A Cimento Nacional vem sendo um forte e essencial parceiro para todo esse sucesso da Temporada, que durante estes anos, já levou mais de 45 mil pessoas ao teatro.

A Temporada também conta com o apoio da CCB Contabilidade e Panificadora Galdina, empresas parceiras e amigas do teatro.

Serviço:

“Estripulia”

Dia: 11 de dezembro, às 16h no canal do YouTube da Preqaria Cia de Teatro

