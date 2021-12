Investimento dos recursos da Vale na cidade está na pauta dos vereadores nesta semana; confira agenda

Semana de importantes eventos na Câmara Municipal. O primeiro deles é mais uma Reunião Ordinária, que acontece nesta terça-feira, a partir das 9h. Na pauta da sessão estão 15 textos entre Projetos de Lei Ordinária, Anteprojetos de Lei, Emendas e um Parecer contrário da CLJ. A pauta completa pode ser acessada pelo link que segue.

Na quinta-feira, 09, está prevista para acontecer uma Audiência Pública onde os parlamentares vão debater com interessados, entidades de classe e população, a destinação de aproximadamente R$ 15 milhões para Sete Lagoas. O recurso tem origem no acordo firmado entre o Estado e a mineradora Vale como reparação aos danos causados pela tragédia na cidade de Brumadinho.

A sessão tem início marcado para 13h30. E vai seguir o seguinte cronograma: Às 14h acontece a abertura pelo Cerimonial. Às 14h15 tem apresentação do tema pelo Presidente da Sessão. Na sequência, 14h30, o tema será apresentado pelos servidores do Executivo e convidados.

A partir de 15h45 tem as manifestações dos inscritos exclusivamente sobre o tema da Reunião Especial, conforme ordem estabelecida pelo Presidente. E às 16h30 acontecem as considerações finais, encaminhamentos e encerramento pelo Presidente da sessão. Os dois eventos, como de praxe, terão transmissão ao vivo por todos os meios de comunicação do Legislativo, TV e Rádio Câmara, além da página na rede social.

Ascom/Câmara Municipal