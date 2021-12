Nosso mandato é participativo, declara vereador Janderson Avelar

O vereador vem se destacando no legislativo municipal por fazer um trabalho com participação popular, com objetivo de conhecer seus anseios e necessidades e trabalhar para que todos tenham melhor qualidade de vida.

“Estamos no primeiro ano de mandato, quero deixar consolidado meu nome no parlamento, como fiscal do povo e com isso contar com o apoio da população, por meio de suas lideranças comunitárias, sindicais e de movimentos sociais. Assim, conclamo para que juntos possamos cobrar da gestão municipal ações que venham ao encontro da população, principalmente dos mais carentes, mas sem esquecer do dever, como cidadão, de cuidar da nossa cidade. Graças a Deus e a muito esforço estamos conseguindo cumprir o planejamento, envolvendo projetos a curto, médio e longo prazo,” disse o vereador.

Janderson Avelar destaca ainda que as prioridades do mandato devem ser realizadas com agilidade destacando as áreas de saúde, educação, assistência social, direitos da criança e do adolescente, segurança, obras, regularização fundiária, iluminação pública, cultura, esporte e meio ambiente. “Anseio por nossa cidade mais bonita e um povo mais feliz, consciente de seu papel como cidadão sete-lagoano. Me coloco à disposição da prefeitura e de toda a população para contribuir com o desenvolvimento de nosso município.” Finalizou.

Janderson Avelar

Janderson de Avelar Oliveira é Sete-lagoano, tem 42 anos, pai de dois filhos Ana Laura e Pedro. Filho de Joaquim Santana e Rachel Inez (in memoriam), Engenheiro Eletricista, com Pós Graduação em Administração Pública e Gestão Pública, MBA em Economia, funcionário da CEMIG há 15 anos. Realiza ações sociais em prol dos menos favorecidos, tendo por objetivo a cidadania e inclusão social. Sua trajetória de vida é marcada no trabalho em defesa das pessoas com deficiência, das pessoas em situação de vulnerabilidade e das pessoas idosas.

Imbuído por um propósito de lutar para que todas as pessoas, tenham seus direitos respeitados e garantidos. A fim de construirmos uma sociedade mais justa e consciente de seus direitos e deveres. Ressalta que devemos nos importar mais uns com os outros e todos com o meio em que vivemos.