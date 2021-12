Bombeiros promovem ações para o aumento da autoproteção da sociedade no período chuvoso 2021/2022

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), por meio da 5ª Companhia Independente de Bombeiros Militar (5ª Cia Ind BM), em Sete Lagoas, promoveu neste fim de semana mais dois eventos em parceria com às Coordenadorias Municipais de Defesa Civil (COMPDEC) de alguns municípios da região e outros órgãos componentes do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil.

No sábado (4) foi realizado o treinamento dos Núcleos de Alerta de Chuvas (NAC), que são um tipo de Núcleo de Proteção e Defesa Civil (NUPDEC) com foco na autoproteção em situações de desastres do período chuvoso e em outros sinistros. Os NAC/NUPDEC são formados por pessoas que moram em áreas de risco, com grande probabilidade de desastres. Também participaram do treinamento alguns membros das COMPDEC. O evento contou com as seguintes oficinas: saída emergencial de veículos em enchentes, salvamento de pessoas em águas rápidas com o saco de arremesso para resgate aquático, primeiros socorros e prevenção de acidentes domésticos.

No domingo (5) foi realizado um simulado de fechamento de vias em locas sujeitos a enchentes e inundações no município de Sete Lagoas. Além do Corpo de Bombeiros, o evento contou com a participação de representantes das COMPDEC de Sete Lagoas, Funilândia, Jequitibá, Matozinhos e Cachoeira da Prata, da PMMG, do SAMU, da Guarda Civil Municipal de Sete Lagoas e da Prefeitura de Sete Lagoas.

O CBMMG reforça, por meio dessas atividades, a importância da prevenção e preparação para os desastres e da participação de todos os membros da sociedade na atividade de Proteção e Defesa Civil, visando uma maior resiliência da sociedade mineira perante aos desastres.

Em caso de emergência: ligue 193.

Assessoria de Imprensa/5ª Cia BM