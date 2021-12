Confira os destaques da coluna Tempo Esportivo desta segunda (06)

1º Tempo

A festa acabou, pelo menos por enquanto! A temporada não acabou para o Galo. Toda e qualquer festa dos jogadores é mais do que justa. Não se finda um jejum desse porte com passividade. É necessário explodir, aliviar a pressão. Mas o Atlético tem uma missão rara, daquelas que aparecem de 50 em 50 anos. Pode ser campeão da Copa do Brasil. Mais uma conquista na mira, para fazer de 2021 o maior ano da história do clube de 113 anos.

O Galo tem a possibilidade de fechar 2021 com chave de ouro e levantar a taça da Copa do Brasil diante do Athletico-PR, com confrontos da grande decisão nos dias 12 e 15 de dezembro.

Brasil 2021?

O grande campeão da Copa do Brasil 2021 irá arrecadar R$ 56 milhões, sendo 2 milhões a mais do que na então edição passada. No entanto, ao somar as premiações das fases anteriores, os valores chegam à casa dos R$ 74 milhões. Por outro lado, o vice receberá R$23 milhões, 1 milhão de reais a mais do que na edição anterior.

A cada temporada, a Copa do Brasil tem se tornado um desafogo aos clubes brasileiros em razão da premiação que a competição oferece. Com a pandemia de Covid-19, a economia das equipes se agravaram e, hoje, o torneio é uma das esperanças para os cofres das equipes do futebol nacional.

2º Tempo

O presidente do Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues, usou as redes sociais do clube para divulgar vídeo comentando o ano de 2021 e projetando a próxima temporada. O mandatário celeste pediu desculpas por não conseguir o acesso, mas vê 2022 “com muita esperança” em função da chegada da SAF. Ele também exaltou a torcida e prometeu ingressos a preços populares para jogos do ano que vem.

O presidente também falou sobre as dificuldades financeiras enfrentadas em função de bloqueios sofridos – sendo essa a principal razão dos salários atrasados. Os jogadores da equipe profissional chegaram a realizar uma greve em função do não pagamento do clube. Contudo, ele ressaltou que o Cruzeiro buscou solucionar todos os problemas da melhor maneira possível.

Sérgio afirmou também que o planejamento para 2022 vem sendo feito desde novembro, mirando o início do campeonato mineiro, que tem data marcada para começar em 26 de janeiro e a tendência é de que a temporada seja reabilitadora para o clube, em todos os sentidos. De acordo com Sérgio Santos Rodrigues, o processo em relação à SAF caminha muito bem e crê que o investimento vai chegar rápido para ter um 2022 mais tranquilo!

Por Álvaro Vilaça