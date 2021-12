PRF apreende grande quantidade de maconha. Dois suspeitos presos

Nesta sexta-feira, 03 de dezembro, por volta das 19:40 hs a Equipe do Grupo Tático de Sete Lagoas avistou, nas proximidades do quilômetro 353 da BR 262, município de Betim, um veículo VW / T Cross, de cor prata.

Realizada a abordagem, foi localizado no veículo aproximadamente 455kg de substância análoga a maconha. A droga se encontrava espalhada pelo veículo em diversos tabletes e pacotes fechados.

O veículo apresentava sinais de adulteração e constatou que se tratava de um clone, que possui queixa de roubo/furto.

Os dois ocupantes do veículo, juntamente com a droga foram encaminhados á Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Polícia Federal para as providências cabíveis.

Com PRF/ SL