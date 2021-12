Defesa Civil realiza simulação em pontos de alagamento de Sete Lagoas no próximo domingo

Pelo segundo ano consecutivo a Defesa Civil de Sete Lagoas realizará atividades do seu plano emergencial de atuação em áreas de alagamento. A atividade reúne diversos órgãos das áreas de segurança e salvamento e tem como objetivo simular situações nos pontos onde, no momento das fortes chuvas, a vida humana fica em risco.

O plano emergencial será realizado no próximo domingo, 5 de dezembro, em dois locais: avenida Prefeito Alberto Moura (Perimetral), número 744, bairro Luxemburgo (às 7h) e avenida Secretário Divino Padrão (Boqueirão), bairro Santo Antônio (às 9h). “Além de integrar os diversos órgãos que podem atuar no momento de uma situação de risco, também envolvemos a comunidade nesta atividade que desperta a atenção de todos. Temos que nos antecipar a possibilidades adversas”, explica Sérgio Andrade, coordenador da Defesa Civil e comandante da Guarda Civil Municipal (GCM).

A primeira simulação foi realizada no dia 28 de novembro de 2021, quando as atividades foram realizadas na avenida Prefeito Alberto Moura e na rua Santa Luzia. O cronograma foi iniciado na Central da GCM e no batalhão do Corpo de Bombeiros. As ocorrências foram iniciadas nos telefones de emergência das corporações e o processo de atendimento e chegada ao local simulou com detalhes uma ocorrência real. Nesta ano as ocorrências serão realizadas na Central da Defesa Civl/GCM, Batalhão da Polícia Militar, Corpo de Bombeiro.

O plano emergencial tem a coordenação da Defesa Civil e da Guarda Municipal com apoio da Defesa Civil Regional (19ª RISP), Corpo de Bombeiros, Polícia Militar, SAMU, Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos, Secretaria Municipal de Saúde, Secretaria Municipal de Obras, Segurança, Trânsito e Transporte, e ainda a Defesa Civil dos seguintes municípios: Matozinhos, Capim Branco, Prudente de Morais, Jequitibá, Cachoeira da Prata e Baldim.

por Ascom Prefeitura