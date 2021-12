Passando a Limpo: Duílio de Castro faz balanço de 2021 à frente da Prefeitura

O prefeito Duílio de Castro apresentou nesta sexta-feira (3) o balanço de 2021 da sua gestão à frente do executivo municipal de Sete Lagoas. Ações na saúde, o acerto de dívidas e a revitalização da cidade foram os principais temas discutidos na entrevista.

Acerto de dívidas

Duílio comentou que, ao assumir a prefeitura de Sete Lagoas se deparou com atrasos de três meses na folha de pagamento do funcionalismo além do décimo-terceiro, com 53% da arrecadação do município sendo voltada apenas para despesa de pessoal; uma das principais ações era equacionar essas dívidas, cortar gastos e fazer investimentos. “Diminuímos 12% na folha [de pagamento] e podemos reorganizar a prefeitura para poder colocar os salários em dia. Quem ganha com isso é o funcionário público”, afirma o prefeito, que o comércio de Sete Lagoas também ganha com essa reordenação.

Esta reordenação também contempla o pagamento das rescisões; segundo Duílio de Castro, o calendário de pagamentos lançado no fim de novembro contempla o acerto de 16.737 rescisões de contratos; outros 3.670 funcionários receberão uma parcela do acerto de até R$ 4 mil, todos mediante o CPF do funcionário. Segundo Duílio de Castro, serão R$ 12 mihões em pagamentos de dívidas. “Ultrapassamos mais de R$ 30 milhões de pagamentos de dívidas”, comenta o prefeito. Na entrevista também, o prefeito comentou sobre processos judiciais sob os atrasos de pagamento: Duílio comentou que aqueles que estão com essa empreita não vão estar nesta leva de pagamentos, mas, se desistirem da ação poderão conseguir este acerto diretamente com a Prefeitura de Sete Lagoas.

Por fim, o chefe do executivo local falou sobre o pagamento de outras dívidas que o município contraiu, como a com o BNDES, que também já está sendo paga – a previsão é que até agosto de 2022 esteja finalizado.

“Vamos injetar R$ 100 milhões na economia de Sete Lagoas”

Ornamentação natalina

A tão comentada ornamentação natalina na região central de Sete Lagoas foi pauta da entrevista. Para Duílio, a proposta é uma forma de “melhorar a saúde mental” da população, que viveu dois anos inteiros assolados pelo medo e apreensão da pandemia de Covid-19, e também uma forma de atrair o turismo e fomentar o comércio local.

Segundo o prefeito, a proposta é transformar a cidade em um destino turístico – a decoração natalina para Duílio é uma maneira de criar uma expectativa para os próximos anos e surja a curiosidade e fomente o turismo.

Cuidado com a saúde

Duílio de Castro comentou sobre as ações em combate ao Covid-19, como a ampliação de leitos de UTI da rede do Sistema Único de Saúde, criação de laboratório para testes e o incremento da máquina pública em investimentos na área da saúde. “Sete Lagoas se tornou referência nacional no combate à pandemia”, afirma o prefeito, que anunciou que a cidade foi agraciada com o cadastro de mais dez leitos de UTI não-Covid neste ano.

“Para nós é muito importante esse credenciamento [dos leitos de UTI] esta semana; pleiteamos mais um recurso no estado, ele já chegou e está na nossa conta, para a implantação de mais um tomógrafo no Hospital Municipal, de R$ 1,6 milhão”, comenta o prefeito, que citou que Sete Lagoas retomou as cirurgias eletivas para cobrir a demanda reprimida com um mutirão de zerar a fila, com a programação de mil procedimentos até dezembro.

O investimento na saúde foi muito além das ações em combate à pandemia, como a implantação de novas UBS e centros de saúde, e implantação de reforço no laboratório municipal, com coletas de sangue realizadas de forma descentralizada.

Rateio do Fundeb

Muitos espectadores do Passando a Limpo questionaram sobre o rateio do Fundeb, fundo destinado para a educação básica. Duílio explicou que esta verba só é distribuída quando existem sobras. O rateio acontece acontece apenas para os funcionários pedagógicos (professores, pedagogos, entre outros).

Investimentos para Sete Lagoas

Mais empresas estão escolhendo Sete Lagoas para empreender e crescer. O prefeito Duílio de Castro citou que ao menos quatro grandes empresas do ramo de atacarejo irão instalar novas unidades na cidade, com terrenos já comprados. Com isso, a Prefeitura de Sete Lagoas procura fazer parcerias público-privadas (PPP) para esta melhoria de infraestrutura, como a duplicação da Av. Renato Azeredo, a reforma da Praça Barão do Rio Branco e a proposta de novas obras, como alargamento das vias próximo à Escola Técnica Municipal de Sete Lagoas (ETMSL) e vias próximas do Shopping Sete Lagoas.

Duílio cita também que a revitalização da cidade, com reformas e cuidado das lagoas, da Serra Santa Helena e vias importantes é uma maneira de fomentar o turismo na cidade, que tem potencial ainda adormecido. O prefeito comenta que ações já foram realizadas no Parque Náutico da Boa Vista e na Serra de Santa Helena, para trazer as famílias ao local novamente.

Hospital Público Veterinário

O prefeito Duílio de Castro anunciou que futuramente Sete Lagoas terá um hospital público veterinário, onde está o Centro de Controle de Zoonoses de Sete Lagoas. O chefe do executivo comentou que o centro está recebendo diversas reformas e preparado para este investimento, que também terá parceria público-privada, agora com uma faculdade da cidade.

Carnaval a ano-novo

Sete Lagoas está estudando ainda como está o comportamento e o estudo sobre a variante Ômicron da Covid-19, e por isso, não descartou a possibilidade dos festejos de fim de ano e carnaval na cidade. Segundo Duílio de Castro, um parecer ainda será definido: “Estamos aguardando um pouco mais”.

O programa será reprisado às 09h da manhã deste domingo na Rádio Eldorado AM1300.