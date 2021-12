Conferência debate ações para fomento da cultura e do turismo em Sete Lagoas e região

Governo de Minas reiterou apoio aos gestores municipais para incentivar setor em 2022

Foram dois dias de intensos debates sobre o futuro e o presente da cultura e do turismo que desejamos para Sete Lagoas e região. Nos dias 1 e 2 de dezembro, a faculdade UNA recebeu a Conferência Municipal de Cultura e Encontro Regional de Turismo. O evento, realizado pela Prefeitura de Sete Lagoas – por meio da Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Meio ambiente e Turismo e o Circuito das Grutas – colocou em pauta o desenvolvimento turístico da cidade tendo a cultura como base.

O secretário adjunto de Cultura e Turismo de Minas Gerais, Bernardo Silviano Brandão, aproveitou o evento para passar o dia na cidade e anunciou o apoio do Governo de Minas aos gestores municipais. “O Governo do Estado está presente nos municípios para entender quais são as demandas locais. São vários pontos de convergência e diversas ações estaduais que se encaixam com as ações dos municípios, principalmente com Sete Lagoas para, juntos, fomentarmos a cultura e o turismo da região”, afirmou.

Para o prefeito Duílio de Castro, foi uma ótima oportunidade para artistas, produtores culturais, gestores municipais, agentes turísticos e outros interessados alinharem expectativas para fomentar a cultura e o turismo da região no pós-pandemia. “Queremos mudar a cidade por meio do turismo. Essa conferência é importante para os projetos que queremos implantar na cidade e esse apoio do Estado faz toda a diferença para fazermos de Sete Lagoas uma cidade mais cultural e mais turística, gerando emprego e renda para a população”, destacou.

Próximas ações

Fechando o evento, o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade, grande defensor do setor turístico, palestrou e anunciou as próximas ações do Município para fomentar o turismo local. “Acabamos de inaugurar a iluminação de Natal na área central, depois de cinco anos sem essa decoração. Ainda este ano vamos inaugurar um letreiro com a marca da cidade e uma fonte luminosa na Lagoa Paulino. Também vamos comprar um novo imóvel para o Museu Zacarias. Estamos adequando o Parque Náutico do Boa Vista e, em breve, teremos boas novidades para a Serra de Santa Helena. A Ilha do Milito já tem uma nova concessão e em breve deve voltar a funcionar. Estamos adotando todas as praças da cidade. Até o meio do ano teremos uma nova avenida Marechal Castelo Branco. Estamos fazendo de tudo para incentivar o turismo. Me cobrem no final de 2022: Sete Lagoas será uma cidade turística”, sentenciou o vice-prefeito.

por Ascom Prefeitura