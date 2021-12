Sete Lagoas registra três novos casos, mas mantém taxa de ocupação de leitos UTI Covid

Sem óbitos desde 2 de novembro, Sete Lagoas soma 23.723 casos de Covid com a confirmação de três contaminações: duas mulheres e um homem. São 615 óbitos, 80 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 19 delas em isolamento domiciliar, e 8.347 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Três pacientes estão internados com resultado positivo, dois aguardam resultados de exames e um testou negativo para Covid. São 50.634 testes com resultado negativo até o momento e 23.086 pessoas recuperadas.

Hospitalizados

Três pacientes seguem em UTI (dois de Sete Lagoas e um de Cachoeira da Prata) e três em enfermaria (dois de Sete Lagoas e um de Jequitibá). No Hospital Nossa Senhora das Graças são quatro internados, um deles em UTI particular. No Hospital Municipal são dois internados, ambos em UTI SUS. Unimed e UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) se mantém em 14,3%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também se mantém em 10%.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas divulga hoje mais um cronograma de vacinação contra a Covid-19. É a 2ª dose da Pfizer para adolescentes entre 12 e 17 anos que completaram 21 dias da 1ª dose, em dois dias: segunda e terça, dias 6 e 7 de dezembro, de 09h às 16h, nos Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada. Documentos: comprovante de 1ª dose da Pfizer, cartão do SUS ou CPF. Necessária a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

1ª dose

As pessoas a partir de 12 anos de idade que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 até o momento, devem ligar no telefone (31) 3773-2864, de segunda a sexta, de 08h às 17h, e agendar a vacinação, que ocorrerá no ESF Santa Luzia, Rua José Duarte de Paiva, 134, Centro. Documentos: identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável legal, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF. Para menores de idade é obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 183.271 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 154.438 pessoas, a 3ª dose em 22.320 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus