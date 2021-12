Sete Lagoas é a sétima cidade mineira do interior a gerar mais empregos formais em 2021

Depois de um 2020 com muitas demissões e empresas encerrando as atividades em função da pandemia da Covid-19, o ano de 2021 vem apresentando saldo positivo na economia de Sete Lagoas, fruto do avanço da vacinação na cidade e, também, da desburocratização e apoio da Prefeitura de Sete Lagoas junto aos empreendedores locais.

De janeiro a setembro de 2021, Sete Lagoas criou 4.369 vagas líquidas (diferença entre demissões e contratações) com carteira assinada, segundo dados do Caged Nacional. Para efeito de comparação, nos nove primeiros meses do ano passado, Sete Lagoas perdeu 66 vagas líquidas com carteira assinada. Desta forma, é possível observar que, além de recompor a mão de obra perdida durante a pandemia, a cidade incrementou sua força de trabalho com 4.369 contratações líquidas.

Excluindo Belo Horizonte e os municípios de Contagem, Betim, Santa Luzia e Nova Lima, grandes polos industriais que fazem divisa com a capital mineira e se beneficiam dessa proximidade, Sete Lagoas é o 7º município mineiro do interior com mais empregos gerados no acumulado do ano. E dezembro deve ser ainda melhor, com muitas contratações temporárias em virtude do período natalino. O comércio local espera um dos melhores natais dos últimos anos, com o vencimento do funcionalismo em dia, o 13º salário sendo depositado na próxima segunda-feira e o pagamento de acertos rescisórios no dia 17.

Empreendedorismo

O Sebrae local registrou a criação de 2.314 novos microempreendedores individuais (MEI) de janeiro a outubro desse ano. Enquanto isso, no mesmo período, a Sala Mineira do Empreendedor de Sete Lagoas, onde também funciona a Junta Comercial, registrou a criação de 902 novos CNPJs.

De acordo com dados do Sebrae, 2020 teve 2.158 registros de MEIs até outubro, enquanto 2021 registrou 2.314 novos MEIs no mesmo período, um aumento de 7,2%. A criação de CNPJs não ficou atrás na comparação entre os períodos. De janeiro a outubro de 2020 foram 664 pedidos registrados na Sala Mineira do Empreendedor, contra 902 novas inscrições de empresas em 2021, um aumento de 35,8%.

De acordo com o secretário municipal de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico e Turismo, Edmundo Diniz, o reaquecimento da economia local reflete, também, as recentes ações do Município na desburocratização de processos para a abertura de empresas. “Mesmo antes da pandemia já desenvolvíamos ações nesse sentido, com vários serviços da Central do Contribuinte sendo disponibilizados online. Também temos atualmente uma equipe da Prefeitura sendo treinada pelo Sebrae para atrair mais investimentos. Somos uma gestão amiga do empresário, de quem quer investir na cidade”, afirma.

Para o prefeito Duílio de Castro, com a pandemia controlada no município e a retomada das atividades econômicas, a partir de agora Sete Lagoas pode viver um boom de desenvolvimento econômico e social. “Durante toda a pandemia tomamos medidas por vezes amargas, mas necessárias naquele momento. Agora, é hora de trabalhar muito, atrair mais empresas e oferecer condições para que as empresas já existentes possam se desenvolver, gerando riqueza e renda para nossa população”, acredita o prefeito.

Fontes: Caged Nacional – Sebrae Sete Lagoas – Junta Comercial de Sete Lagoas