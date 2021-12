Com Série A garantida, América-MG mira próximo objetivo: inédita vaga em torneio internacional

Livre de vez do risco de rebaixamento, clube mineiro agora busca classificação para competição internacional, outro feito inédito

O América-MG treina em Belo Horizonte e viaja, nesta sexta, rumo ao Nordeste brasileiro para seguir fazendo história. O confronto com o Ceará, no Castelão, no próximo domingo, às 19h (de Brasília), é direto e em busca de uma vaga na Copa Libertadores. Uma vitória no confronto já garante o América na Copa Sul-Americana.

O Coelho tem 49 pontos e ocupa a oitava colocação. Com a mesma qunatidade de pontos, mas com uma vitória a menos, o Ceará está em nono lugar. Hoje, estaria classificado para Copa Sul-Americana. Uma vitória no domingo significa a certeza que terminará à frente de um adversário direto na briga por uma vaga em competição internacional.

Mauro Zárate, uma das referências do elenco americano, sabe da importância do próximo confronto. O atacante comentou que o clube não deve mudar a postura por ser visitante. Ele aposta na intensidade para buscar os três pontos.

– Postura igual em todo esse returno de campeonato, tratar de colocar intensidade no jogo, não deixar o rival jogar. Acredito que é a única maneira que o América sabe jogar e é como vamos jogar – Mauro Zárate

Em caso de vitória, o clube chegaria aos 52 pontos e pode até acabar a rodada na sétima colocação. De acordo com o Departamento de Matemática da UFMG, a pontuação necessária para classificação na Copa Libertadores é de 55 pontos – ou seja, seria necessária mais uma vitória e o Coelho depende só de si.

