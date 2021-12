Com saídas e contratações, Cruzeiro desenha mudança profunda no setor defensivo para 2022

O treinador também deve incorporar, pelo menos, um zagueiro da base para o profissional. Ramon ainda tem contrato o clube.

Nas laterais, haverá também mudanças. Com contrato encerrado, Jean Victor não deverá continuar. Norberto tem vínculo se encerrando no fim de dezembro. Dificilmente permanece. Raúl Cáceres ainda tem vínculo, mas teve pouco espaço com Vanderlei Luxemburgo.