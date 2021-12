Estrutura do telhado de supermercado cede em Sete Lagoas

Nesta quinta-feira,2, o Corpo de Bombeiros foi acionado após a estrutura metálica do telhado do supermercado Guimarães no bairro Iporanga em Sete Lagoas, apresentar problemas.

Segundo o Tenente Araújo foi constado que mesmos depois de ceder a estrutura do telhado não houve desabamento, mas o comprometimento da segurança, após atingir as paredes do imóvel.”Chegamos no local sendo o engenheiro responsável pela obra acionado e as providências foram tomadas. No momento, dois guindastes seguram o telhado por cima devido a falta de segurança para adentrar ao local”, explicou o Oficial.

Segundo ele não houve vítimas, já que a situação foi registrada na abertura do supermercado na parte da manhã.” O local estava vazio e a situação está sob controle. Ainda não temos a causa, estamos acompanhando a situação e constatamos que a residência que fica ao lado não foi atingida, mas orientamos o morador”, concluiu Tenente Araújo.