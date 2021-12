Assalto, com van cheia de reféns, acaba em perseguição e morte na BR-040

Está em andamento, nesta quinta-feira (2), ocorrência de assalto que começou em Contagem e terminou na BR-040 por volta de 12h, próximo a unidade da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Sete Lagoas. Uma empresa foi assaltada e dois caminhões levados, além de uma van cheia de reféns

No entanto, um dos reféns conseguiu fazer contato com a Polícia Militar, que montou operação de cerco e bloqueio. Um veículo Corolla azul – modelo antigo e clonado – que participava da ação, passou pela unidade da PRF, que seguiu em perseguição até Caetanópolis.

Chegando naquele município, o autor retornou em alta velocidade sentido Sete Lagoas. Porém, após perder o controle da direção, veio a bater a cerca de 50 metros da PRF, na BR 040. O homem – ainda não identificado – morreu com a colisão

Já o outro suspeito, natural de Contagem e que dirigia a van, foi preso. Após o cerco fechar, ele tentou jogar a van no canteiro central e fugir. Porém, os cerca de sete reféns, com o carro em movimento, conseguiram abrir a porta e pular, com o homem sendo preso em seguida. Um revólver calibre 38 foi encontrado no interior do veículo.

A ocorrência está em andamento e outros suspeitos são procurados, sendo que um deles estaria na van. Matéria em atualização..

Com Plantão Regional