Filho de ex-vicentino reúne familiares e amigos e faz doação de fraldas para a Vila Vicentina de Sete Lagoas

A Vila Vicentina de Sete Lagoas, Lar de longa permanência da Sociedade São Vicente de Paulo está sempre precisando do apoio da comunidade. A instituição atende mais de 68 idosos, muitos acamados e os recursos da instituição não são suficientes, para o pagamento de todas as despesas.

Com isto todas as doações ajudam muito a instituição. Sensibilizado com a situação, Caio Marcos Almeida que é filho de ex-vicentino, reuniu familiares e amigos conseguindo os recursos para a compra de fraldas geriátricas, para atendimento aos idosos.

As fraldas foram entregues essa semana com a presença do Presidente Geraldo de Souza Filho ” Ele é filho de ex- vicentino que era dedicados às causas do Conselho São Vicente de Paulo e ele agora continua ajudando, seguindo o exemplo do pai. Todas as doações nos ajudam muito, principalmente neste momento que tivemos que cancelar todos os eventos que arrecadam recursos para a Vila e que só agora que estão voltando a acontecer”, disse. Segundo ele em épocas de frio e chuvas, aumenta muito o consumo de fraldas que podem ser nos tamanhos M e Extra-Grande.





Kombi fretada por Caio Marcos Almeida para a entrega das fraldas Na Vila Vicentina