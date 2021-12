Projeto apresentado durante a Rodada de Negócio da MAX ganha as telinhas

Série mineira de animação discute sobre diversidade e o orgulho LGBTQIA+

Desde sua criação, em 2016, a MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo tem se consolidado como um dos mais importantes eventos do setor audiovisual do país. Muitos pequenos negócios do segmento de norte a sul do Brasil têm apresentado seus projetos nas Rodadas de Negócios da MAX e despertado o interesse de grandes players nacionais e internacionais. É o caso da ‘Poderoses’, uma série de animação mineira sobre diversidade e o orgulho LGBTQIA+, que este ano ganhou espaço na campanha de combate ao preconceito da emissora MTV.

O projeto audiovisual começou a ser desenvolvido em 2019, com a autoria de Thereza Nardelli. Originalmente, a série contaria situações de assédio vividas por mulheres. Mas, no ano seguinte, após participarem da Rodada de Negócios da MAX, os produtores e a autora foram convidados pela MTV para apresentar algumas adaptações direcionadas para o universo LGBTQIA+.

“Adaptamos o formato da série, montamos uma equipe com pessoas de vários gêneros e orientação sexual e fizemos diversas entrevistas para compor os conteúdos dos roteiros. Também contamos com Etienne Tavares, que assumiu a direção da animação e agregou conhecimento técnico e sensibilidade política ao projeto”, destaca a autora do projeto.

Assim, foi criada a série ‘Poderoses’, composta por oito episódios de 30 segundos, que mostra situações de homofobia e assédio vividas por pessoas LGBTQIA+. Como se fosse uma “tirinha audiovisual”, o projeto é inspirado na programação da MTV nos anos 90. Alguns episódios já estão no ar na programação da MTV Brasil.

Oportunidade

A Rodada de Negócios da MAX é uma grande oportunidade para produtores independentes, criadores e pequenas empresas do audiovisual de todo o país apresentarem seus projetos e se aproximarem de distribuidores e difusores de conteúdos audiovisuais do mercado brasileiro e internacional. É o que também pensa Erick Ricco, produtor da série ‘Poderoses’ e sócio do estúdio mineiro Apiário.

Há alguns anos que Ricco participa das capacitações oferecidas na MAX. Em 2020, ele resolveu pela primeira vez participar da Rodada de Negócios de audiovisual realizada durante o evento, e comemora os resultados. “Logo na primeira participação, os representantes da MTV gostaram logo de cara e conseguimos uma boa aceitação do nosso projeto. Na semana seguinte da Rodada, mantivemos contato com a emissora que solicitou algumas adaptações ao roteiro. Em pouco mais de um mês fechamos o negócio com a MTV”, conta o produtor da série.

MAX – Minas Gerais Audiovisual Expo 2021

De 6 a 9 de dezembro

Gratuito e on-line

Inscrições para as capacitações: max.sebraemg.com.br

Assessoria de Imprensa/Sebrae