Com contratos no fim, América-MG inicia planejamento para 2022 e tem pacotão de saídas

Faltando duas rodadas para o fim e pensando na próxima temporada, Coelho se movimenta para renovações, dispensas e contratações

Depois de cravar a permanência na Série A, principal objetivo da temporada, o América-MG tem ainda duas rodadas para sacramentar uma vaga na Libertadores. E só depende dele. Paralelo a isso, fora das quatro linhas, o clube começa o planejamento para 2022: renovações, dispensas e contratações. Com a maioria do elenco em fim de contrato, as próximas semanas serão movimentadas no CT Lanna Drumond.

O ge fez um levantamento de atletas que estão com contratos no fim, quem está de saída e para quem há expectativa de renovação por parte da diretoria americana para 2022. No ano que vem, o Coelho disputa novamente a Série A, além da Copa do Brasil, Campeonato Mineiro e uma competição internacional (Copa Libertadores ou Sul-Americana) a depender da posição em que terminar o Brasileirão.

Quem sai?

O ge já apurou alguns nomes que estão de saída do clube, todo com contratos ou empréstimos chegando ao fim. Entre eles estão: o zagueiro Anderson, os meias Bruno Nazário e Geovane, e os atacantes Chrigor e Luiz Fernando também estão de malas prontas. Outros nomes em que a tendência é de não permanência são atletas pouco utilizados no atual elenco como: o volante Ramon e o atacante Isaque. O clube não confirma oficialmente as saídas dos atletas, enquanto o contrato não se encerrar.