Cruzeiro acerta a contratação do atacante Marcelinho, ex-Palmeiras, para equipe Sub-20

Jogador será reforço da equipe para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro

O Cruzeiro já se planeja para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, em janeiro. O clube mineiro, que será treinado por Mário Henrique, também terá novidades no elenco. Além do meia Vitinho, retornando à base cruzeirense, terá à disposição o atacante Marcelinho.

Com boa parte da formação no Palmeiras, o atacante de 18 anos chega ao clube mineiro e assina contrato por duas temporadas. No ano passado, chegou a realizar três jogos pelo profissional do time paulista.