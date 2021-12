Boletim Covid: nesta quinta tem 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 7 de outubro

Quem ainda não tomou a 1ª dose deve agendar a vacinação no ESF Santa Luzia pelo telefone (31) 3773-2864

Sem novos óbitos em decorrência de complicações da Covid-19 desde o dia 2 de novembro, Sete Lagoas soma 23.714 contaminações com a confirmação de mais três casos: uma mulher e dois homens. A cidade mantém 615 óbitos desde o início da pandemia. São 92 pessoas sendo monitoradas pela Secretaria Municipal de Saúde, 16 delas em isolamento domiciliar, e 8.278 que já tiveram esse acompanhamento concluído. Três pacientes estão internados com resultado positivo, dois internados com resultado negativo e três aguardam resultados de exames. São 50.561 testes com resultado negativo até o momento e 23.081 pessoas recuperadas.

Hospitalizados

Três pacientes seguem em UTI (dois de Sete Lagoas e um de Cachoeira da Prata) e cinco em enfermaria (três de Sete Lagoas, um de Funilândia e um de Jequitibá). No Hospital Nossa Senhora das Graças são seis internados, cinco em enfermaria e um em UTI particular. No Hospital Municipal são dois internados, ambos em UTI SUS. Unimed e UPA seguem sem internações. A taxa de ocupação de leitos UTI Covid (SUS e particular) se mantém em 14,3%. Levando em conta apenas os leitos do SUS, a ocupação também se mantém em 10%.

Vacinação

A Prefeitura de Sete Lagoas divulgou na última sexta-feira o cronograma de vacinação contra a Covid-19 dessa semana, sempre de 09h às 16h. Em todos os casos, a documentação obrigatória é identidade com foto, comprovante de 1ª dose da Pfizer (para quem vai tomar a 2ª dose), comprovante de 2ª dose ou dose única (para quem vai tomar a 3ª dose), cartão SUS ou CPF:

– Quinta-feira, 2 de dezembro, nas unidades de saúde: 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 7 de outubro.

– Sexta-feira, 3 de dezembro, nas unidades de saúde: 2ª dose da Pfizer para quem tomou a 1ª dose até 8 de outubro.

Unidades de Sáude: Centros de Saúde Manoa, São João, Progresso, Montreal, Várzea, Santo Antônio e Santa Luzia; UBS Cidade de Deus, Luxemburgo, Belo Vale e Orozimbo Macedo; e ESFs Catarina, CDI I, Itapuã II, Esperança, Fazenda Velha, Barreiro, Eldorado e Alvorada.

1ª dose

A Prefeitura de Sete Lagoas informa que, as pessoas a partir de 12 anos de idade que ainda não tomaram nenhuma dose da vacina contra a Covid-19 até o momento, devem ligar no telefone (31) 3773-2864, de segunda a sexta, de 08h às 17h, e agendar a vacinação, que ocorrerá no ESF Santa Luzia, Rua José Duarte de Paiva, 134, Centro. Os documentos necessários são identidade com foto, comprovante de endereço em nome da pessoa ou responsável legal, carteira de vacinação, cartão do SUS ou CPF. Para menores de idade é obrigatória a presença de um responsável legal no momento da vacinação.

Doe 1Kg de alimento não perecível ou ração animal na campanha Vacinação Solidária. Realização: Prefeitura. Apoio: Sicoob Credisete e CDL Sete Lagoas. Dúvidas sobre cronogramas, locais e horários de vacinação podem ser esclarecidas ligando para um dos 58 postos de saúde do Município. Já receberam a 1ª dose 183.196 pessoas. A 2ª dose foi aplicada em 152.473 pessoas, a 3ª dose em 21.403 pessoas e a dose única em 5.814 pessoas. Continue seguindo as recomendações de distanciamento social, higiene frequente das mãos e uso de máscara. Informações: www.setelagoas.mg.gov.br/ coronavirus