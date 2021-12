Vereador Janderson Avelar faz balanço de suas ações no 2º semestre

Desde que assumiu o vereador Janderson Avelar (MDB) que cumpre seu primeiro mandato na Câmara Municipal de Sete Lagoas, faz questão de divulgar as ações realizadas como parlamentar.“Acho fundamental apresentar a toda a população as ações que desenvolvi no 2º semestre, são de grande relevância para nossa população. Junto com a minha equipe, elaboramos um planejamento estratégico envolvendo projetos e proposições a curto, médio e longo prazo. Graças a Deus e a muito esforço, estamos conseguindo cumprir o planejamento. Nosso mandato é participativo! Como sempre fiz, presto contas diretamente a cada sete-lagoano que me procura,” argumentou o parlamentar.

Janderson Avelar. Suas atividades legislativas e gastos de gabinete estão acessíveis a cada cidadão, de forma direta no site da Câmara Municipal Todas as ações do vereador estão disponíveis em suas redes sociais, Instagram @jandersonavelar_ e FacebookAvelar. Suas atividades legislativas e gastos de gabinete estão acessíveis a cada cidadão, de forma direta no site da Câmara Municipal www.camarasete.mg.gov.br e no Sistema de Apoio ao Processo Legislativo, SAPL sapl.setelagoas.mg.leg.br , procure sempre os canais oficiais de transparência.

Atividades legislativas do vereador Janderson Avelar:

• 1 Projeto de Resolução;

• 4 Projetos de Decreto Legislativo;

• 108 Visitas Fiscalizatórias;

• 2 Moção;

• 285 Ofícios;

• 270 Reuniões nos Bairros (colhendo demandas com dos moradores);

• 11 Anteprojetos de Lei;

• 9 Projetos de Lei Ordinária;

• 225 Pedidos de Providência;

• 82 Requerimentos.

Em parceria com diversas empresas na busca de ações eficazes para os munícipes, o vereador realizou arrecadação e entrega de alimentos, roupas, cadeiras de roda e de banho, cama hospitalar, etc. “Continuarei trabalhando em defesa das pessoas com deficiência, das pessoas em situação de vulnerabilidade e das pessoas idosas,” enfatiza. A Faculdade Unopar, também é parceira do parlamentar, com projetos voltados para o primeiro emprego, onde vários adolescentes tiveram a oportunidade de fazer o curso gratuitamente.

O prefeito municipal de Sete Lagoas Duílio de Castro, parabenizou o vereador Janderson Avelar pelo requerimento de sua autoria protocolado na casa legislativa, onde solicita a redução do duodécimo repassado à Câmara Municipal para 4% (quatro por cento), uma vez que ficou comprovado que os valores repassados estão além das necessidades exigidas pela câmara, o que ocasiona devolução de valores anuais.

Janderson utilizou por diversas vezes a tribuna nas sessões plenárias, solicitando a antecipação e destinação da devolução do duodécimo, considerando o passivo trabalhista acumulado por outras gestões para que os valores atinentes dessa devolução sejam destinados para quitação dos acertos dos servidores por se tratar de questões judiciais. O pedido foi aprovado pelo executivo e já tem data marcada para pagamento, o valor substancial de R$4.000,00 da parcela de acertos rescisórios será pago do próximo dia 17 de dezembro.

Os vereadores Janderson Avelar e Pastor Alcides presidiram uma reunião com caráter de audiência pública na Câmara Municipal, onde foi abordado a demanda reprimida de exames, consultas e cirurgias eletivas. Após a reunião, que ocorreu no dia 24 de setembro, e vários requerimentos de autoria do nobre edil Janderson , os procedimentos de média e alta complexidade tiveram início no dia 8 de novembro, através do PROGRAMA MUTIRÃO ZERA FILA, onde a Prefeitura Municipal juntamente com a equipe da Secretaria de Saúde, estão promovendo dentro do programa municipal, a execução das cirurgias no Hospital Nossa Senhora das Graças, principal executor desta proposta.

“Protocolei na Câmara Municipal, o Requerimento n° 3284, a ser encaminhado à Secretaria Municipal de Educação, para que proceda ao imediato retorno diário das aulas presenciais, no período normal das escolas municipais de Sete Lagoas, com a capacidade total, uma vez que foi liberado pelo governo do estado o retorno de 100% pelo Programa Minas Consciente. A escola hoje é o ambiente mais seguro, pois cumprem os protocolos sanitários, usam a máscara corretamente, mantém o distanciamento. Temos estudos científicos comprovando que esse atraso só será recuperado a 20 anos,” afirma Janderson .

“As rotinas parlamentares são bastante intensas. Fiscalizei o executivo através de requerimentos, fiscalizei diversas unidades de saúde através de solicitações feitas no meu canal denúncia, desenvolvi assessoramento através de indicações das demandas da cidade, participei de reuniões, audiências públicas e conferências. Sou novo na política, mas, estou trabalhando com dedicação e empenho para que possamos trazer melhorias significativas para a população. Agradeço a todos que tem confiado em nosso trabalho, nos acompanhado nas redes sociais e me coloco a disposição de vocês,” finalizou.

Com Ascom/vereador Janderson Avelar