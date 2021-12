Marquinhos Santos afirma que América-MG “muda status” com permanência na elite e exalta clube

Treinador falou sobre ambiente e o momento vivido pelo Coelho na Série A; com vitória em cima da Chapecoense nessa terça-feira, clube entra de vez na briga por uma vaga na Libertadores 2022

Falta muito pouco para que o América-MG consiga afastar matematicamente o risco de rebaixamento. Com 49 pontos, só uma combinação improvável de resultado faz com que o Coelho jogue a Série B. Para o treinador do clube, Marquinhos Santos, essa manutenção na elite do futebol faz o Coelho “mudar o status” em relação ao futebol nacional.

O América já é visto de maneira diferente. A partir do momento que conquista uma permanência vindo da Série B, com toda a dificuldade que tem, você já muda o status. – Marquinhos Santos

O treinador exaltou também o grupo de atletas que o clube tem. Segundo Marquinhos Santos, sem os jogadores, o entendimento que aconteceu foi essencial para que o clube conquistasse os resultados desde a sua chegada.

– Nada melhor do que esse grupo de atletas. Eles, sim, fazem diferença, porque me acolheram, aceitaram as ideias e o América está em um crescimento – comentou.

Na visão do treinador, a oscilação após a chegada ao “número mágico” de 45 pontos é normal. Marquinhos Santos destacou que o importante é que a confiança foi retomada e que agora o Coelho tem dois jogos para buscar “sonhos maiores”.

Buscando vaga na Libertadores, o América inicia a preparação para o duelo diante do Ceará nesta quarta-feira, um confronto direto mirando esse objetivo. No período da tarde, o elenco do Coelho se reapresenta e treina no CT Lanna Drumond.

Fonte: ge.globo.com