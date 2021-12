No radar de Luxemburgo, Vitinho tem contrato com Cruzeiro reativado no BID

Meia passa a ter condições de jogar com a camisa celeste; ele é um dos jogadores observados pelo treinador para o elenco da próxima temporada

O Cruzeiro segue seu planejamento e a montagem do elenco para o ano de 2022. O meia Vitinho, de 19 anos, teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID), da CBF. Agora, o atleta está em condições de atuar pela Raposa. A publicação mostra que o contrato está reativado.

A reativação não significa que o contrato do atleta está renovado com o Cruzeiro. Jogador e clube ainda trabalham em busca de uma renovação. Vitinho é um dos nomes observados por Vanderlei Luxemburgo para possível utilização em 2022.

meia estava emprestado ao Palmeiras desde 2018 e voltou ao Cruzeiro em outubro deste ano, após a Raposa não aceitar a prorrogação do vínculo do atleta com a equipe paulista. Vitinho, em 2018 e ainda menor, assinou vínculo de cinco anos com o Cruzeiro. Entretanto, a FIFA só reconhece os primeiros três anos de contrato, que vencem agora no fim de 2021. A CBF aceita vínculo de cinco anos.