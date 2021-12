Atlético viaja na tarde desta quarta para a batalha em Salvador; confira a programação

Líder do Brasileiro, com 78 pontos, oito a mais que o Flamengo, o Atlético vai em busca do título da competição em Salvador. Nesta quinta-feira (2), às 18h, na Arena Fonte Nova, em jogo adiado da 32ª rodada, o time enfrenta o Bahia e, se vencer, será campeão.

Os comandados do técnico Cuca encerram a preparação para este duelo na manhã desta quarta (1), na Cidade do Galo. Às 14h, a equipe sai de Confins, rumo à capital baiana, com chegada prevista para as 15h40.

O retorno a Belo Horizonte está marcado para as 22h30 de quinta, com chegada às 00h15.

Para o compromisso em Salvador, Cuca não terá os volantes Allan e Jair e o atacante Diego Costa, suspensos pelo terceiro cartão amarelo.

O Galo pode entrar em campo com Everson; Mariano, Nathan Silva, Alonso e Arana; Tchê Tchê, Zaracho e Nacho; Vargas, Hulk e Keno.

Fonte:Hoje em Dia