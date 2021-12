Suspeitos são presos pela PM com moedas e notas falsas em Cachoeira da Prata

Na tarde de terça -feira(30), a Polícia Militar durante patrulhamento preventivo na cidade de Cachoeira da Prata, recebeu denúncia de comerciante que dois indivíduos estariam tentando comprar produtos no comercio com notas supostamente falsas.

De posse de informações dos suspeitos e veículo dos mesmos , policiais militares partiram em rastreamento quando foram abordados por um comerciante alegando ter sido vítima dos cidadãos, que teriam realizado compras no comércio com notas falsas, e que os mesmos teriam seguido sentido a cidade de Fortuna de Minas.

Durante o deslocamento , os militares avistaram dois cidadãos com características semelhantes aos alvos da denúncia, parados em frente ao comércio, gerando a suspeição dos militares, o qual foi realizada a abordagem policial aos suspeitos .

Durante a abordagem policial, foi localizado com os suspeitos algumas notas de RS 2,00 ,( dois) e RS 200 ,( duzentos ) reais com aparência de serem falsas, além de produtos comprados em comércios das duas cidades , que se encontravam no veículo.

Durante a lavratura do REDS na sede do Destacamento Policial , compareceu outras pessoas alegando terem sido vítimas do crime.

Cidadãos oriundos da cidade de Ribeirão das Neves foram conduzidos juntamente com material apreendido à Delegacia de Plantão para as providências cabíveis ao fato.

Com Agência Local de Comunicação- 25ºBPM