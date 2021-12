PM age rápido e impede crime de furto/ roubo a caminhões em Postos de Combustíveis às margens da BR 040

Na madrugada de quarta – feira( 01), a Polícia Militar foi acionada para verificar situação suspeita, em que indivíduos que estavam em um veiculo de passeio, estariam rondando próximo a caminhões estacionados em pátio de posto de combustível, além de uma Van estacionada às margens da BR 040 .

Informações repassadas à PM , informavam que tais indivíduos já haviam arrombado a porta do baú e cortado a lona de um dos caminhões.

Os suspeitos ao perceberem que foram vistos no pátio, evadiram pela BR 040 , sentido Sete Lagoas, onde foi montado uma Operação Cerco e Bloqueio da PRF e Polícia Militar , que logrou êxito na abordagem dos veículos acima citados .

Durante abordagem policial , os ocupantes relataram ser da cidade de BH, e estariam na região com objetivo de cometer delitos em Postos de Combustíveis , especificamente arrombamento de caminhões estacionados nos pátios . Com os ocupantes dos dois veículos abordados, foram encontrados diversas ferramentas utilizadas para arrombamento.

Os suspeitos foram conduzidos juntamente com as ferramentas apreendidas à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais cabíveis .

A Polícia Militar alerta e orienta a todos os cidadãos que , ao depararem com situações que gerem suspeição, acione imediatamente Polícia através do 190.

Com Agência Local de Comunicação- 25º BPM