Gabarito oficial do Enem será divulgado nesta quarta; veja como conferir

O gabarito oficial do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) deve ser divulgado nesta quarta-feira (1º) pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Ainda não há, no entanto, um horário específico para a divulgação.

Vale lembrar que a prova utiliza o sistema Teoria de Resposta ao Item (TRI) para determinar a nota do participante, não sendo possível saber o exato rendimento do participante, apenas consultando o gabarito, que ficará disponível aqui. Já o resultado oficial só será divulgado no dia 11 de fevereiro do ano que vem.

As notas do exame são utilizadas no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) como forma de ingresso em universidades e no Programa Universidade para Todos (Prouni), que oferece bolsas de estudo em instituições particulares de ensino superior. Os alunos interessados nesses programas devem ficar atentos ao site do Inep para acompanhar a abertura das inscrições.

Os cronogramas do Sisu e do Prouni de 2022 ainda não foram divulgados pelo Ministério da Educação (MEC).

