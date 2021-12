Prefeitura anuncia antecipação do 13º salário e valor de mais uma parcela dos acertos rescisórios

O anuncio foi feito pelo prefeito Duílio de Castro e pelo vice-prefeito Dr. Euro de Andrade em reunião que contou a participação de vereadores da base de apoio do Executivo.

Após reunião que contou com a participação do vice-prefeito Dr. Euro Andrade e vereadores da base de apoio do Executivo, o prefeito Duílio de Castro fez dois anúncios de grande interesse de servidores e ex-servidores municipais: a antecipação do pagamento do 13º salário para o dia 6 de dezembro e ainda o valor substancial de R$ 4 mil da parcela de acertos rescisórios.O cronograma de pagamento dos acertos rescisórios foi iniciado em abril de 2020, totalizando até o fim do mesmo ano cinco parcelas. Somente em 2020 foram pagas 12.768 rescisões, somando um total de R$ 13.352.289,69. Vale ressaltar que esta dívida envolve acertos de outras administrações. “Todo o nosso cronograma de pagamentos está rigorosamente em dia. A questão dos acertos herdados de outros governos sempre foi tratada com muito respeito e responsabilidade e, agora, temos outra ótima notícia”, comento Duílio de Castro.

A nova parcela do acerto será depositada para os contemplados no dia 17 de dezembro. O valor total distribuído será de R$ 11.352.289,69, sendo que R$ 5.450.000 são oriundos da devolução de recursos da Câmara Municipal. O rateio vai garantir o pagamento de R$ 4.000,00 para cada contemplado. “Todo CPF com direito ao acerto receberá este valor. Somente em acertos investimos cerca de R$ 25 milhões até o momento”, ressaltou Duílio de Castro.

13º NO DIA 6

Outra notícia de grande impacto na economia do município foi a antecipação do cronograma do 13º salário. Antes o pagamento deste benefício estava previsto para o dia 10 de dezembro, mas a nova data anunciada é a próxima segunda-feira, 6 de dezembro. “Isso demonstra o carinho que nossa administração tem pelo funcionalismo. É uma maneira de agradecer e reconhecer quem é nosso braço direito nesse projeto de mudar Sete Lagoas para melhor”, comentou o vice-prefeito Dr. Euro de Andrade. “Nosso compromisso com o servidor continua. Ele sempre será colocado em primeiro lugar porque é fundamental para fazer a máquina pública municipal funcionar”, completou Duílio de Castro.

por Ascom Prefeitura